بعد تعيينه لفترة ثانية.. الدهشورى: سأعمل على تطوير منظومة مستشفيات جامعة أسوان

وجّه الدكتور محمد زكي الدهشوري، عميد كلية الطب بـجامعة أسوان، رسالة شكر وتقدير للقيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي، على ثقته الغالية وتعيينه عميدًا لكلية الطب جامعة أسوان لفترة ثانية.

كما وجّه زكي شكره للدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، على دعمه المتواصل خلال عمادته للكلية خلال الفترة الأولى، ووجه شكره أيضًا لجميع العاملين بالكلية ومستشفيات جامعة أسوان.

خطة عمل عميد كلية الطب بجامعة أسوان

وقال الدهشوري إن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تتضمن الاهتمام بترجمة المبادرات الرئاسية الصحية التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال العمل على تطوير القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة لمواطني محافظة أسوان ومرضى محافظات جنوب الصعيد.

وأضاف عميد كلية الطب جامعة أسوان، أن كلية الطب تشهد طفرة أكاديمية كبيرة والتي تعود ثمارها على مستشفيات جامعة أسوان التي أصبحت صرحًا طبيًا في تقديم الخدمة الطبية المتميزة للمرضي بأسوان، والعمل على المشاركة في تنظيم قوافل طبية في إطار المبادرات الرئاسية، والمشاركة في قوافل طبية إلى دول إفريقيا في إطار الدور الاستراتيجي والقومي لمصر تجاه الأشقاء في القارة السمراء.

بروفايل عميد كلية الطب في أسوان

الدكتور محمد زكي الدهشوري حصل على بكالوريوس الطب والجراحة جامعة أسيوط عام 1993، ماجستير في جراحة الكلي والمسالك البولية والعمل لمدة عام بقسم جراحة المسالك البولية بقصر العيني جامعة القاهرة، وحصل على دكتوراه في جراحة الكلي والمسالك البولية جامعة عين شمس، درجة أستاذ مساعد في جراحات الكلى والمسالك البولية والتناسلية والعقم عام 2011، أستاذ جراحة الكلي والمسالك في أغسطس 2016.

كما شغل الدهشوري العديد من الوظائف منها طبيب تدريب بجامعة أسيوط بمستشفي أسيوط الجامعي لعام 1994-1995، طبيب مقيم بجراحة الكلي والمسالك بمستشفى سوهاج الجامعي جامعة جنوب الوادي من عام 1995 حتى 1999، ثم وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة من عام 2014 حتى عام 2015، وكيل كلية الطب جامعة أسوان للدراسات العليا والبحوث من عام 2015 حتى 2019 وسكرتير مساعد لشعبة إعادة البناء بالجمعية المصرية لجراحي المسالك لمدة ثلاثة أعوام، رئيسًا لشعبة إعادة البناء بالجمعية المصرية لجراحي المسالك من عام 2018 حتى 2022، محكمًا بلجنة الترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين في تخصص المسالك البولية من قبل المجلس الأعلى للجامعات في الفترة 2017-2022، ثم قائمًا بأعمال عميد كلية الطب جامعة أسوان لمدة عام، ثم عميدًا لكلية الطب بقرار جمهوري لمدة ثلاث سنوات من عام 2019 حتى عام 2022، كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريًا بتعيين الدكتور الدهشوري عميدًا لكلية الطب جامعة أسوان لفترة ثانية.

شارك أيضًا في أكثر من 20 مؤتمرًا طبيًا في مصر وخارجها، وشارك في 4 قوافل طبية إلى دولة تنزانيا وجيبوتي ودول إفريقية أخرى.