الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

مباريات الزمالك وبيراميدز
مباريات الزمالك وبيراميدز تحظي باهتمام جماهيري كبير

ستكون مباراة الزمالك وبيراميدز هى مسك الختام لمواجهات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري موسم 2023 -2024 والتي بدأت ساخنة جدا في ظل المفاجأت التي حققتها الفرق الصاعدة من القسم الثاني.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري 

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تقوم قناة أون تايم سبورت "1" بنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في وجود ستوديو تحليلي يضم نخبة من أشهر نجوم الكرة المصرية.

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

أبرز الغيابات فى صفوف الزمالك وبيرامدز قبل المباراة

ويعاني خلالها الفريقان من غيابات مؤثرة حيث يفتقد الزمالك جهود أحمد سيد زيزو وحاتم سكر لحصول كل منهما على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة في دوري الموسم الماضي وأحمد أبوالفتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد عواد وعبدالله جمعة للإصابة وسيف الجزيري وسامسون أكينولا لأسباب فنية، في حين يغيب عن بيراميدز كل من أحمد توفيق لحصوله على البطاقة الحمراء في أخر مباريات الدوري الموسم الماضي أمام الأهلي والمغربي محمد الشيبي لحصوله على الإنذار الثالث في نفس المباراة  ومحمد رضا وإسلام عيسى بسبب الإصابة.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز

الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للزمالك كعادته، لن يلعب بطريقة 3- 3-3-1 نظرا لغياب عدد من اللاعبين الذين يقومون بأدوار رئيسية فيها وسيعود لطريقة 4-3-2-1.

تشكيل الزمالك المتوقع امام بيراميدز

  • حراسة المرمى: محمد صبحي
  • خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي
  • خط الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا – يوسف أوباما – إبراهيم نداي
  • خط الهجوم: شيكابالا – مصطفى شلبي – ناصر منسي

يهمك أيضًا |

الزمالك يبدأ مشواره فى بطولة الدورى باختبار صعب أمام بيراميدز

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

في المقابل ورغم وجود محمد حمدي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد في القائمة التي اختارها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز للمباراة الا أن الدفع بهم في التشكيل الأساسي سيكون صعبا نظرا لمعاناتهم من إصابات مختلفة وبالتالي التشكيل المتوقع لبير اميدز في المباراة يتكون من:

  • حراسة المرمى : أحمد الشناوي
  • خط الدفاع: أحمد فتحي – علي جبر – أحمد سامي – كريم حافظ
  • خط الوسط:وليد الكر تي – إبراهيم بلاتي توريه – مهند لاشين
  • خط الهجوم: مصطفى فتحي – إبراهيم عادل – فيستون ماييلي.

 

 

 

بيراميدز الزمالك الزمالك وبيراميدز الدورى المصرى موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

مواد متعلقة

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الزمالك وبيراميدز الليلة

الزمالك يبدأ مشواره فى بطولة الدورى باختبار صعب أمام بيراميدز

غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

الأكثر قراءة

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

الأهلى يهزم إجنايت الأمريكى ويقترب من نهائى بطولة العالم لكرة السلة

في ذكرى ميلاد الفنان مرسي خليل.. حقيقة عدم رؤيته للكعبة

"المصرى الديمقراطى" يوافق على ترشح فريد زهران للانتخابات الرئاسية

موعد التوقيت الشتوي في مصر 2023.. متى نبدأ تغيير الساعة؟

مجلس أمناء الحوار الوطنى يعلق أعماله مؤقتًا لحين انتهاء الانتخابات الرئاسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟