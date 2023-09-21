التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

ستكون مباراة الزمالك وبيراميدز هى مسك الختام لمواجهات الأسبوع الأول لمسابقة الدوري موسم 2023 -2024 والتي بدأت ساخنة جدا في ظل المفاجأت التي حققتها الفرق الصاعدة من القسم الثاني.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي فى الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تقوم قناة أون تايم سبورت "1" بنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في وجود ستوديو تحليلي يضم نخبة من أشهر نجوم الكرة المصرية.

أبرز الغيابات فى صفوف الزمالك وبيرامدز قبل المباراة

ويعاني خلالها الفريقان من غيابات مؤثرة حيث يفتقد الزمالك جهود أحمد سيد زيزو وحاتم سكر لحصول كل منهما على الإنذار الثالث في المباراة الأخيرة في دوري الموسم الماضي وأحمد أبوالفتوح ومحمود حمدي الونش ومحمد عواد وعبدالله جمعة للإصابة وسيف الجزيري وسامسون أكينولا لأسباب فنية، في حين يغيب عن بيراميدز كل من أحمد توفيق لحصوله على البطاقة الحمراء في أخر مباريات الدوري الموسم الماضي أمام الأهلي والمغربي محمد الشيبي لحصوله على الإنذار الثالث في نفس المباراة ومحمد رضا وإسلام عيسى بسبب الإصابة.

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز

الكولومبي خوان أوسوريو، المدير الفني للزمالك كعادته، لن يلعب بطريقة 3- 3-3-1 نظرا لغياب عدد من اللاعبين الذين يقومون بأدوار رئيسية فيها وسيعود لطريقة 4-3-2-1.

تشكيل الزمالك المتوقع امام بيراميدز

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود علاء – حسام عبد المجيد – محمد عبد الشافي

خط الوسط: عمر جابر – نبيل عماد دونجا – يوسف أوباما – إبراهيم نداي

خط الهجوم: شيكابالا – مصطفى شلبي – ناصر منسي

يهمك أيضًا |

الزمالك يبدأ مشواره فى بطولة الدورى باختبار صعب أمام بيراميدز

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

في المقابل ورغم وجود محمد حمدي ورمضان صبحي وعبد الله السعيد في القائمة التي اختارها البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز للمباراة الا أن الدفع بهم في التشكيل الأساسي سيكون صعبا نظرا لمعاناتهم من إصابات مختلفة وبالتالي التشكيل المتوقع لبير اميدز في المباراة يتكون من: