بدء موسم حصاد الأرز جنوب بورسعيد (صور)

شهد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، موسم حصاد الأرز بمنطقة جنوب بورسعيد، وذلك مع بداية الموسم، والتقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا من المزارعين بالأراضي، مؤكدًا الدعم الكامل لهم من قبل أجهزة الدولة، وذلك من أجل زيادة الإنتاجية.

وشهد اللواء عادل الغضبان، موسم الحصاد بالماكينات المتطورة، وحرص على التعرف على طبيعة الأرز الرفيع المنتج، وطالب المزارعين بعدم تخزينه وسرعة توريده للمضارب، مؤكدًا أن الإنتاج يزيد عن حاجة المحافظة.

اهتمام الدولة بمحصول الأرز

وأشار إلى أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول الأرز كأحد المحاصيل الاستراتيجية، حيث تعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الري الحديثة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتخذ إجراءات مكثفة للدفع بأكبر كمية من السلع الغذائية الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين.

من جهته، أشار دكتور حسني عطية، وكيل وزارة الزراعة ببورسعيد، إلى أن مساحة الأراضي المزروعة بالأرز في بورسعيد تبلغ أكثر من 38 ألف فدان منها 30 ألف فدان جنوب بورسعيد و8.900 فدان في شرق بورسعيد.

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