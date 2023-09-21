الإثنين.. أمسية بمناسبة المولد النبوى الشريف فى مركز الهناجر

يقدم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، أمسية فنية شعرية لفرقة الحضرة المصرية للإنشاد الديني وفرقة المركز الموسيقية مع الشاعر الكبير محمد بهجت، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء الإثنين المقبل ٢٥ سبتمبر ٢٠٢٣، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

تُنظم الأمسية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال، في إطار الاحتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف.



يتضمن برنامج الأمسية باقة من المدائح النبوية الخاصة بالمناسبة العزيزة على قلوب جميع المسلمين حول العالم، والمصريين منهم خاصة، حيث يحرص المصريون على الاحتفاء بذكرى المولد النبوي من خلال إظهار محبتهم للنبي الأعظم (ص) بشتى الطرق والوسائل، ومن تلك المدائح: "قصة المولد"، "الله يشهد"، "صفه لي"، "النور مولده"، "جزاك الله مختار عنا"، "صلِّ يا ربِّ دواما"، "صلوا على الزِّين"، "الليلة حلوة"، "إيه العمل يا أحمد".

ويقدمها مجموعة من المنشدين، منهم الشيخ أشرف مغازي والمداح عبدالقدوس عكاشة، والمداح الأسواني معاذ الجعفري، والمداح باسم جمال، والمداح محمد عبدالعزيز النقشبندي، والمداح خالد أسامة، بالإضافة إلى المنشد بلال رأفت والمنشد عمر مسعد، ومجموعة من أبرز الموسيقيين بالفرقة، منهم عازف العود سعيد طلعت، وعازفا الإيقاع مصطفى عبدالله وأحمد القط، بمصاحبة عازف الكمان أحمد ماهر، وعازف التشيلو عمرو صبحي.