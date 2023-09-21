الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

بعد حصولها على درجة الاعتماد.. تفاصيل خدمات وحدة طب أسرة عين غصين

وحدة طب أسرة عين
وحدة طب أسرة عين غصين

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح وحدة طب أسرة "عين غصين"، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية في الحصول على درجة الاعتماد القومية لمدة 3 سنوات، طبقًا لمعايير GAHAR 2021، والمعترف بها على المستوى الدولي من منظمة الإسكوا العالمية.

وأوضح بيان الهيئة، أن وحدة طب أسرة عين غصين تقدم  خدمات الرعاية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية، وتخدم أكثر من 20ألف نسمة، وقدمت ما يقرب من 90 ألف، مابين خدمات طب الأسرة، والفحص الطبي الشامل، والأسنان، وتنظيم الأسرة، والمعمل، والأشعة، والتطعيمات، ورعاية الطفل، والإسعافات الأولية، الاستقبال والطوارئ، الصيدلية، إضافة إلى خدمات الطب الوقائي، ومتابعة الأطفال الأصحاء، مبادرات 100 مليون صحة، والتثقيف الصحي.

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واستكمل بيان الهيئة: “تعد منشآت طب الأسرة بوابة المنتفع الأولى لتلقي خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وبأعلى معايير الجودة العالمية، وتقدم 80% من الخدمات الطبية التي يحتاجها المنتفع”، مشيرًا إلى وحدات طب الأسرة التي تم اعتمادها بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل والتي بلغت 76 وحدة ومركزًا لطب الأسرة تابعين لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات.

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ومن جهته، هنأ الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، كتيبة العمل بوحدة طب أسرة "عين غصين" بالإسماعيلية، مُثمِنًا جهود كل من ساهم في الوصول إلى اجتياز الوحدة لمعايير الاعتماد القومية GAHAR، والمعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ( إسكوا).

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الهيئة أكبر جهة تمتلك منشآت معتمدة وهو ما يؤكد توافق المنشآت مع معايير الجودة العالمية

وأعرب عن سعادته لحصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا من جمعية الإسكوا، مؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية أكبر جهة تمتلك هذا العدد من المنشآت الطبية المعتمدة، وهو ما يعني مطابقة منشآت هيئة الرعاية الصحية لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت الهيئة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.

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الهيئة العامة للرعاية الصحية وحدة طب أسرة عين غصين هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية هيئة الرعاية الصحية معايير الجودة العالمية

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