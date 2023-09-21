"الإحصاء": 1.38% ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال شهر

أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو2023.

تحديث منهجية الرقم القياسي

وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012 - 2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012 - 2013) وذلك منذ يناير 2020.

الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية



وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 103.16 خلال شهر يوليـو2023 (أولـي) مقابل 101.76 خلال شهر يونيو 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.38٪.

وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 124.45 خلال شهر يوليو2023 مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث بلغ 112.44 بنسبة ارتفاع قدرها 10.68٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية إلى حدود 99.32 خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2023حيـث بلغ 95.70 بنسبة ارتفاع قدرها 3.78٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، أظهرت بيانات التعبئة والإحصاء، أن الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 126.03 خلال شهر يوليو2023 مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث بلغ 138.69 بنسبـة انخفاض قدرها 9.13٪ وذلك بسبب وقف الاستيراد.

كما بلــغ الرقم القياسي لصـناعة الأثاث 135.38 خلال شهر يوليـو2023 مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث بلغ 173.67 بنسبة انخفاض قدرها 22.05٪، وذلك وفقًا لظروف العرض والطلب.

يظهر الرقم القياسي للصناعات يعد مؤشر قصير المدي يعبر عن التطورات التي تمت علي قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة، ويوضح الحقائق والبيانات التي تسهم في رسم السياسات.