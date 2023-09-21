الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الإحصاء": 1.38% ارتفاعًا في الرقم القياسي للصناعات التحويلية خلال شهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجـهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر يوليو2023. 

تحديث منهجية الرقم القياسي

 وحدث الجهاز منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012 - 2013 وعلى مستوي الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4)، وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012 - 2013) وذلك منذ يناير 2020.

txt

الخضروات والعصائر الأعلى.. "الإحصاء": ارتفاع التضخم الشهرى 1.6% خلال أغسطس الماضى

الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية


وبلغ الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) 103.16 خلال شهر يوليـو2023 (أولـي) مقابل 101.76 خلال شهر يونيو 2023(نهائي) بنسبة ارتفاع قدرها 1.38٪.

وحول الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعاً، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 124.45 خلال شهر يوليو2023 مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث بلغ 112.44 بنسبة ارتفاع قدرها 10.68٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

الإحصاء: قفزة تاريخية فى صادرات مصر الغذائية خلال النصف الأول من 2023

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة المستحضرات الصيدلانية و الكيميائية و الدوائية إلى حدود 99.32 خلال شهر يوليو 2023 مقارنة بشهر يونيو 2023حيـث بلغ 95.70  بنسبة ارتفاع قدرها 3.78٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.
أما عن الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضاً، أظهرت بيانات التعبئة والإحصاء، أن الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 126.03 خلال شهر يوليو2023 مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث بلغ 138.69 بنسبـة انخفاض قدرها 9.13٪ وذلك بسبب وقف الاستيراد.

كما بلــغ الرقم القياسي لصـناعة الأثاث 135.38 خلال شهر يوليـو2023 مقارنة بشهر يونيو 2023، حيث بلغ 173.67 بنسبة انخفاض قدرها 22.05٪، وذلك وفقًا لظروف العرض والطلب.

يظهر الرقم القياسي للصناعات يعد مؤشر قصير المدي يعبر عن التطورات التي تمت علي قيم الإنتاج الصناعي خلال شهر الدراسة، ويوضح الحقائق والبيانات التي تسهم في رسم السياسات. 

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء الصناعات التحويلية الرقم القياسي النشاط الصناعي الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية

مواد متعلقة

«التخطيط»: إنشاء 8265 فصلًا دراسيًا و649 وحدة صحية و265 عمارة للأسر الأولى بالرعاية فى قرى الصعيد

وزيرة التخطيط تصدر قرارًا بتعيين هشام بدر مساعدًا للشراكات الاستراتيجية

"التخطيط": 99.4 مليار جنيه استثمارات موجهة للخدمات التعليمية بخطة 2023/ 2024

عاجل.. الإحصاء: سكان الصعيد يمثلون ثلث تعداد المصريين بالداخل

عاجل.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة قبل الزيادة (تفاصيل)

الإحصاء: قفزة تاريخية فى صادرات مصر الغذائية خلال النصف الأول من 2023

وزيرة التخطيط: "حياة كريمة" أفضل تطبيق لتوطين أهداف التنمية المستدامة فى المحافظات

وزيرة التخطيط: توقعات بارتفاع معدلات النمو الاقتصادى لـ4% خلال 2024

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء يصل سانت كاترين لمتابعة تنفيذ مشروع "موقع التجلى الأعظم"

النشرة المرورية اليوم الخميس.. كثافات متحركة بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

"فوى فوى فوى" يواصل التصدر اليومى لشباك التذاكر المصرى للأسبوع الثانى

عاجل.. لبنانيون يشيدون بالمستشفى العسكرى المصرى فى لبنان: الله يخلى المصريين ورئيسهم

عاجل.. بن سلمان: السعودية حاكمت من تورطوا فى مقتل الصحفى جمال خاشقجى

مصرع طفل دهسا تحت عجلات سيارة نقل بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟