الأحد 10 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

الخضروات والعصائر الأعلى.. "الإحصاء": ارتفاع التضخم الشهرى 1.6% خلال أغسطس الماضى

الخضروات
الخضروات

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لـ(184.0) نقطة لشهر أغسطس 2023، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.6%) عن شهر يوليو 2023.

 

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أسباب ارتفاع التضخم الشهري 

 

وأرجع جهاز الإحصاء أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (22.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (7.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (5.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (2.2%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات للسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.4%).

أبرز السلع المتراجع أسعارها


بينما انخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة  (1.4- %)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة  (3.2- %) .
 

وحول التغير الشهري (شهـر أغسطس 2023 مقارنة بشهر يوليو 2023) أو الجهاز التالي:

1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (2.2%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.3%)،  مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (22.4%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.5%) .
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (5.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (5.4%).
3- سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.2%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (0.3%).

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4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%) ، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.9%) .
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (1.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (2.5%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (2.4%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.8%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.5%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.3%) .
8- سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (3.4%).
9- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.8%) .
10- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).
11- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.3%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (2.6%).

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الاحصاء الرقم القياسي أسعار المستهلكين التضخم

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