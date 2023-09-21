"التموين": تحرير 5 آلاف مخالفة تموينية في الجيزة

تمكنت مديرية تموين الجيزة، بالتعاون مع الجهات الرقابية، من تحرير ما يفوق 5 آلاف مخالفة تموينية للمخابز، والتحفظ على نحو 7 آلاف بطاقة تموينية بحوزة بعض المخابز، في إطار استمرار الحملات الرقابية للمرور على الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأسفرت الحملات الرقابية بالجيزة والتي قام بها مفتشي الإدارات الرقابية بالتموين، وتحت إشراف هالة غريب، وكيل وزارة التموبن عن تحرير المخالفات والمحاضر على النحو الآتي:

عدد مخالفات قضايا نقص وزن 2694

عدد مخالفات الموصفات 1220

عدد تقارير مرجعة الارصدة 283

عدد محاضر التوقف والغلق 604

عدد مخالفات عدم وجود قائمة بيانات 555

- عدم اعطاء بون 48

- عدم وجود ميزان 3

- عدم وجود ماكينه 8

- عدم نظافة 196

- عدم وجود سجل 72

- بيع عيش حر بدون بطاقات 1

- تجميع بطاقات تموينية 6900 بطاقه تموين

- تم ضبط كمية من السكر 25 طن سكر تمويني حر تقريبا.

- تجميع دقيق بلدى+نخالة جوال دقيق بلدى *50كجم +75 جوال نخاله *40 كجم 4090.

- تم ضبط كمية من السكر التمويني قدرها 20طن تقريبا.

- تم ضبط كمية قدرها زيت تموين كرتونه 2050كرتونة*12 زجاجة.

سلع غذئية 50طن(زيت +رز+مكرونة+ سمن).

- تم ضبط كمية من الأسمدة الزراعية المدعمة 370 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو.

- تم ضبط كمية من المواد البترولية 98000 لتر.

- تم ضبط كمية من السجائر قدرها 14500علبة مختلفة الأنواع.

- اسطونات بوتاجاز 120 اسطوانة غاز.

- تم ضبط كمية قدرها 325 كيلو جرام لحم مفروم.

- معسل 3000 كيلو

- سيبرتو 1000 لتر

- مولاس قصب 700 لتر

- ملح 9700 كيلو

- علب 40 طنا

- تونة 5000 علبة تونة