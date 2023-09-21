الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"التموين": تحرير 5 آلاف مخالفة تموينية في الجيزة

هالة غريب
هالة غريب

تمكنت مديرية تموين الجيزة، بالتعاون مع الجهات الرقابية، من تحرير ما يفوق 5 آلاف مخالفة تموينية للمخابز، والتحفظ على نحو 7 آلاف بطاقة تموينية بحوزة بعض المخابز، في إطار استمرار الحملات الرقابية للمرور على الأنشطة التموينية والتجارية للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه.

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وأسفرت الحملات الرقابية بالجيزة والتي قام بها مفتشي الإدارات الرقابية بالتموين، وتحت إشراف هالة غريب، وكيل وزارة التموبن عن تحرير المخالفات والمحاضر على النحو الآتي:

عدد مخالفات قضايا نقص وزن 2694

عدد مخالفات الموصفات 1220

عدد تقارير مرجعة الارصدة 283

عدد محاضر التوقف والغلق 604

عدد مخالفات عدم وجود قائمة بيانات 555

- عدم اعطاء بون 48

- عدم وجود ميزان 3

- عدم وجود ماكينه 8

- عدم نظافة 196

- عدم وجود سجل 72

- بيع عيش حر بدون بطاقات 1

- تجميع بطاقات تموينية 6900 بطاقه تموين

- تم ضبط كمية من السكر 25 طن سكر تمويني حر تقريبا.

- تجميع دقيق بلدى+نخالة جوال دقيق بلدى *50كجم +75 جوال نخاله *40 كجم 4090.

- تم ضبط كمية من السكر التمويني قدرها 20طن تقريبا.

- تم ضبط كمية قدرها زيت تموين كرتونه 2050كرتونة*12 زجاجة.

سلع غذئية 50طن(زيت +رز+مكرونة+ سمن).

- تم ضبط كمية من الأسمدة الزراعية المدعمة 370 شيكارة زنة الشيكارة 50 كيلو.

- تم ضبط كمية من المواد البترولية 98000 لتر.

- تم ضبط كمية من السجائر قدرها 14500علبة مختلفة الأنواع.

- اسطونات بوتاجاز 120 اسطوانة غاز.

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تموين الجيزة يتحفظ على 16 طن دقيق مدعم قبل تهريبها للسوق السوداء

- تم ضبط كمية قدرها 325 كيلو جرام لحم مفروم.

- معسل 3000 كيلو

- سيبرتو 1000 لتر

- مولاس قصب 700 لتر

- ملح 9700 كيلو

- علب 40 طنا

- تونة 5000 علبة تونة 

وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي هالة غريب مدير المديرية وكيل الوزارة مفتشي الادارات الرقابية محافظ الجيزة الانشطة التموينية التموين والتجارة الداخلية مديرية تموين الجيزة

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