الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحريات: عدم وجود شبهة جنائية فى مصرع طفل بسوهاج

جثة طفل
جثة طفل

كشفت تحريات رجال مباحث دار السلام بسوهاج عن  عدم وجود شبهة جنائية في واقعة مصرع طفل سقط من علو بدائرة القسم.

ودلت التحريات أن الطفل كان يلهو وسقط من أعلى سلم العقار وأصيب بكسر في قاع الجمجمة.

وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، والتي تولت التحقيق في الواقعة.

كانت البداية عقب ورود إشارة من مستشفى طهطا العام يفيد بوصول طفل إلى المستشفى جثة هامدة على إثر تعرضه للسقوط من علو بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج.

وبالانتقال والفحص تبين أنه بوصول الطفل م . أ . م 6 سنوات إلى المستشفى العام بطهطا جثة هامدة.

وتم التحفظ عليه داخل مشرحة المستشفى تحت تصرف جهة التحقيق المختصة، حيث أشارت المعلومات الأولية بسقوط الطفل من أعلى السلم واصطدم بالحائط الخاص بالأسانسير، مما نتج عنه إصابته التي أودت إلى وفاته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتكليف الأجهزة المعنية لكشف ملابسات الواقعة، وتم العرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها حول الواقعة.

 

فحص بلاغ الواقعة

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بورد إشارة  من مستشفى دار السلام المركزي لمركز دار السلام بوصول الطفل ط م ع سن 3 سنوات ومقيم دائرة المركز مصابًا بكسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ وتوفي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة ادعاء سقوط من علو.

وبسؤال والده المدعو طه م ع ا 30 سنة عامل ومقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجله أعلى سلم المنزل بالطابق الثالث انزلقت قدمه وسقط أرضًا مما نتج عنه إصابته التي أودت بحياته، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ" تم تحرير محضرا بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

شبهة جنائية العثور على جثة طفل دار السلام سوهاج

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