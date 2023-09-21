"القعيد" لـ"الشاهد": بعد تجنيدى علمت أن قواتنا المسلحة تعمل على حدث كبير

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إنه بعد تجنيده وجد أن قواتنا المسلحة تعمل على حدث كبير سيحدث وليس لديه تفاصيل ومعلومات، وكذلك الاهتمام بسيناء وجعلها في حالة يقظه وحضور.

وأضاف "القعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في المجال العام كانت مسألة مهمة جدًا تحرير هذا الجزء من الوطن مسئولية جيلهم، وأنه لو ترك الحياة بدون تحرير سيكون هناك كارثة.

وأكد أن وقتها كان ذكر كلمة إسرائيل أو الإسرائيلين خيانة فكان لابد أن تقول كلمة العدو الإسرائيلي.

وأشار إلى أن الطبيب النقيب هشام قنديل، مسئول الشئون المعنوية في الوحدة، كان يجلس معهم بعد انتهائه من واجبه كطبيب ويشرح لهم الموقف العام والمنجز الذي تم في اليوم، مبينًا أن المهتمين بالشأن العام كانوا هم من يحضرون، وكان الطبيب يأخذ عمله كرسالة وهذه بداية اهتمامه بالشأن العام.

وتابع، أنهم كانوا يعرفون ما يمكن معرفته ولا يؤثر على الروح المعنوية عليهم أو على غيرهم.

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.