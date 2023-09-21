الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"القعيد" لـ"الشاهد": بعد تجنيدى علمت أن قواتنا المسلحة تعمل على حدث كبير

الكاتب والروائي الكبير
الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد

قال الكاتب والروائي الكبير يوسف القعيد، إنه بعد تجنيده وجد أن قواتنا المسلحة تعمل على حدث كبير سيحدث وليس لديه تفاصيل ومعلومات، وكذلك الاهتمام بسيناء وجعلها في حالة يقظه وحضور.

وأضاف "القعيد"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه في المجال العام كانت مسألة مهمة جدًا تحرير هذا الجزء من الوطن مسئولية جيلهم، وأنه لو ترك الحياة بدون تحرير سيكون هناك كارثة.

وأكد أن وقتها كان ذكر كلمة إسرائيل أو الإسرائيلين خيانة فكان لابد أن تقول كلمة العدو الإسرائيلي.  

وأشار إلى أن الطبيب النقيب هشام قنديل، مسئول الشئون المعنوية في الوحدة، كان يجلس معهم بعد انتهائه من واجبه كطبيب ويشرح لهم الموقف العام والمنجز الذي تم في اليوم، مبينًا أن المهتمين بالشأن العام كانوا هم من يحضرون، وكان الطبيب  يأخذ عمله كرسالة وهذه بداية اهتمامه بالشأن العام.

وتابع، أنهم كانوا يعرفون ما يمكن معرفته ولا يؤثر على الروح المعنوية عليهم أو على غيرهم. 

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.         

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

يوسف القعيد قواتنا المسلحة تجنيد حدث كبير سيناء الوطن مسئولية

مواد متعلقة

يوسف القعيد لـ"الشاهد": رواية "الحداد" بكائية و"في الأسبوع 7 أيام" خالية من الأمل

"الشاهد".. يوسف القعيد يكشف سر توظيفه للمستشفى فى أغلب رواياته عن الحرب

يوسف القعيد لـ"الشاهد": ذكرى نصر أكتوبر من مناسبات تأسيس مصر الحديثة

عز الدين سيد يكشف لـ"الشاهد": فكرة تنفيذ أبراج المراقبة بالجيش لمراقبة العدو

عزالدين السيد يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل طلمبات المياه التى استخدمت بتحطيم الساتر الترابى وتعديلها

عز الدين السيد لـ"الشاهد": الجنود كانوا ينفذون"قفص القرود" للحماية من قنابل العدو

عز الدين سيد يوضح لـ"الشاهد" كيف أنقذته الحفرة البرميلية من الموت المحقق

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجأة فى احتفالات أكتوبر.. كامل الوزير: سيتم تشغيل قطار ركاب وبضائع فى سيناء

عاجل.. ولى العهد السعودى يحذر إيران من تطوير سلاح نووى

قتلته وعاشت مع الجثة يومان.. تفاصيل مقتل كفيف على يد زوجته بالمرج

ابنة رجاء الجداوى تكشف جوانب خفية من حياة تحية كاريوكا السياسية

عاجل.. إطلاق نار على السفارة الأمريكية فى بيروت

يوسف القعيد: الحديث عن فبركة مظاهرات دعم عبد الناصر كان بعد رحيله

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟