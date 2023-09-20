الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"مزنة" تغادر "الفرصة".. ومنافسة بين "إنسوكير" و"مايسيليوم" بالحلقة الأخيرة

الفرصة
الفرصة

شهدت الحلقة التسابقية الأخيرة من برنامج "الفرصة" مع الإعلامية لميس الحديدي منافسة شرسة بين ثلاث شركات وهى: إنسوكير وهي مضخة للأنسولين، ومايسيليوم مشروع لزراعة المشروم في المنزل، ومزنة للمخصبات الزراعية.

وتسببت الشركات في حيرة أعضاء لجنة تحكيم برنامج الفرصة، حيث قال وائل فخراني عضو اللجنة إن الحلقة صعبة لكن صوتي لصالح إنسوكير.

فيما قال عمر الصاحي مدير عام أمازون مصر: "عاجبني جدًا إنسوكير لكن سأختار مايسيليوم"، والدكتور عمرو عوض الله صوّت لصالح مزنة، أما أمل عنان فمنحت صوتها لمايسيليوم، فيما اختار محسن سرحان ضيف لجنة التحكيم إنسوكير.

منافسة شرسة بين إنسوكير ومايسيليوم في برنامج الفرصة

لتغادر شركة مزنة الحلقة التسابقية الأخيرة من برنامج "الفرصة" وسط منافسة بين إنسوكير ومايسيليوم.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

الفرصة برنامج الفرصة لميس الحديدى مزنة إنسوكير مايسيليوم

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