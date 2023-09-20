الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"بصراحة" عن الأستاذ: مواقف لا تعرفها عن صاحب الجلالة حسنين هيكل

محمد حسنين هيكل
محمد حسنين هيكل

كثير هى المواقف في حياة الأب الروحي لصاحبة الجلالة محمد حسنين هيكل، أسطورة الصحافة المصرية، وقد لا يعرف الكثيرون أن “الأستاذ” كان واسع الانتشار خارجيا بشكل لا يصدق، وأن كتبه كانت تقرأ في الخارج قبل أن يقرأها المصريون.

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أورد فتحي رزق في كتابه "75 نجمًا في بلاط صاحبة الجلالة"، قصة كتب هيكل في الخارج، يقول:"بلغ محمد حسنين هيكل شأنا كبيرا في نسب توزيع كتبه وكان صاحب أكبر رصيد بين قراء العربية لمدة 30 سنة كاملة، واستطاع ان يقدم للمكتبة العربية حصيلة عمله الصحفي في صورة سلسلة متصلة من الكتابات السياسية في شكل كتب حققت ارقاما عالية جدا في التوزيع، وأكثرها كان ينشر بعدة لغات بجانب العربية في وقت واحد، حيث كانت دور النشر العالمية والصحف واسعة الانتشار تحصل على حقوق نشر كتبه احيانا قبل نشرها في مصر ثم تعاد ترجمتها إلى اللغة العربية  وبخاصة في الفترة التي اعقبت وفاة الرئيس جمال عبد الناصر.

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وهيكل الذي ولد في مثل هذا اليوم من عام 1923 هو أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين في القرن العشرين. ساهم في صياغة السياسة في مصر منذ فترة الملك فاروق حتى وفاته سنة 2016، فقد تولى مناصب صحفية هامة مثل رئيس تحرير جريدة الأهرام، وسطر اسمه كواحد من أبرع من كتبوا في بلاط صاحبة الجلالة.

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