الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد سلماوى يكشف لـ"الشاهد" موقف محمد حسنين هيكل بعد طرده من الأهرام

محمد سلماوى في برنامج
محمد سلماوى في برنامج الشاهد

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، إنها ليست المرة الأولى التي يترك فيها الأهرام، فسبق وفصل في عصر الرئيس الراحل أنور السادات، وتم اعتقاله مرة، وتم منعه من الكتابة هو وأحمد بهاء الدين، ونجيب محفوظ.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه وجد تاريخه كله ينتهي بهذا الشكل، مؤكدًا أنه كان يوجد تواصل بينه وبين محمد حسنين هيكل من يوم مغادرته للأهرام.

"هيكل" كان لديه علم بكل ما يحدث في الأهرام

وتابع، أن "هيكل" كان لديه علم بكل ما يحدث ولكنه كان يأخذ الأمور ببساطة، ولم يحكي له تفاصيل طرده من الأهرام ولكنه عرف تفاصيل الخطوات التي حدثت واتصل به وأيقظه من النوم  وهو يضحك، وقال له "رفضوك طيب مش يقولوا من الأول بدل سحب العربية".

وأكد أنه كان في حالة حزن كبيرة ، ولكن "هيكل" غير حالته وطلب منه الذهاب له، وعندها أقنعه أن هذا طبيعة الأمور وتسائل "كنت منتظر يعملوك رئيس تحرير أنت واخد موقف لازم تدفع تمنه". 

محمد سلماوى برنامج الشاهد محمد حسنين هيكل مغادرته للأهرام رئيس تحرير

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