"كن مع الوطن".. المصريون بالخارج يطالبون السيسي بالترشح لولاية جديدة

واصل المصريون في الخارج إعلان تأيدهم للرئيس السيسي، مطالبينه بالترشح لفترة انتخابية جديدة لما لمسوه من إنجازات حققتها مصر في عهده.

المصريون بألمانيا يدشنون حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن"

ومن العاصمة الألمانية برلين تم تدشين حملة مواطن لدعم مصر تحت شعار "كن مع الوطن" بهدف دعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا، رئيس حملة مواطن لدعم مصر، إن الجالية المصرية في ألمانيا من أكثر الجاليات المصرية في الخارج ارتباطا بمصر.

أضاف ثابت أن المصريين بألمانيا يدركون حجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولذلك فإنهم يدعمون بكل قوة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية جديدة.

ويرى رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا أن دعم الرئيس السيسي ليصبح رئيسا لمصر في ولاية جديدة هو دعم للوطن؛ حيث أنه الأجدر على قيادة البلاد في هذه الظروف المحلية والعالمية.

وأكد ثابت أن المصريين بألمانيا فخورون بما حققته مصر من إنجازات في عهد السيسي، لذلك فهم جميعا يقفون صفا واحد في ظهر مصر والرئيس.

الجالية المصرية بالأردن تدشن حملة مواطن لدعم مصر "كن الوطن"

فيما دشنت الجالية المصرية بالمملكة الأردنية الهاشمية “حملة مواطن لدعم” وذلك تحت عنوان: “كن مع الوطن” وذلك مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن آليات الانتخابات الرئاسية القادمة في مصر.

وقال عادل جابر عمدة المصريين بالمملكة الأردنية، إن الغرض من تدشين الحملة هو توعية وحث المصريين في الأردن علي المشاركة والتصويت في كافة الاستحقاقات الدستورية وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية المقبلة وكذلك حشد أبناء مصر من الأجيال الجديدة وتعريفهم بأهمية ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

أكد جابر ضرورة دعم الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة، إيمانا بقدرته على قيادة البلاد في تلك اللحظة الحرجة من تاريخ مصر والمنطقة بل والعالم أجمع.

وواصل عمدة المصريين بالأردن أن ما تم تحقيقه في ولايتي الرئيس السيسي لم يتحقق على مدار عقود من عمر الوطن وهذا الذي يجعلنا مصرين على استمرار سيادته في سدة حكم مصر الذي يحتاج حكمة كبيرة وحنكة قديمة وهو ما يتحقق في الرئيس.

مصريو شيكاغو يدشنون حملة مواطن لدعم مصر "كن مع الوطن"

وفي ولاية شيكاغو بالولايات المتحدة قام أبناء الجالية المصرية بتدشين حملة مواطن لدعم مصر تحت شعار "كن مع الوطن"،

وأعلن الدكتور كمال إبراهيم منسق الجالية layola بشيكاجو وسوزان حسام الدين حافظ عضو الجالية عن تدشين هذه الحملة اليوم الأربعاء ٢٠ سبتمبر.

وقال د.كمال إبراهيم إن تدشين أبناء الجالية المصرية في شيكاغو اليوم لحملة مواطن لدعم مصر إنما يأتي حرصًا منهم على الوطن وكذلك للحفاظ على تلك الإنجازات في المجالات المختلفة التي حققها الرئيس السيسي من ناحية واستكمالا للمشروعات العملاقة التي حقق فيها الرئيس شوطا كبيرا.

من ناحيتها، طالبت الناشطة المصرية بالعمل العام بشيكاغو سوزان حسام الدين حافظ بأن المرأة المصرية لعبت دورًا مهًما في الثورة المصرية المجيدة كما كان لها دور هام في دعم القيادة الجديدة متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حقق نجاحات يشهد بها الجميع وهو ما نعمل على استكمالها بتدشين هذه الحملة - كن مع الوطن - لدعم مصر ومطالبة السيد الرئيس بالاستمرار في قيادة البلاد لتحقيق طموح الشعب المصري.

أكبر جالية مصرية بالعالم تدشن حملة مواطن لدعم مصر

فيما أُعْلِن اليوم في المملكة العربية السعودية، والتي يتواجد بها أكبر جالية مصرية في كل دول العالم والتي تتجاوز الثلاثة ملايين مواطن مصري، عن تدشين حملة مواطن لدعم مصر.

ويشارك في هذه الحملة التي تدعم بقوة شديدة ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة رموز الجالية المصرية بالمملكة حيث دشن تلك الحملة الهامة رجل الأعمال الشهير حسن الجراحي وكذلك رجل الأعمال المعروف شريف العسيري، إضافة إلى خيري البهلول منسق عام الاتحاد العالمي للمواطن المصري في جدة والإعلامي علاء ثروت خليل ومن نشطاء العمل المصري العام بالمملكة.

جاء أحمد علي والدكتور محمد فاروق أبو حشيش والصحفي فوزي بدوي وكذلك الإعلامي جمال عبدالحميد الوصيف، ومن السيدات جاءت السيدة جنيت حماية بالإضافة لكل من المستشار محمد علوان وأشرف الحسيني.

وقال رجل الأعمال د.حسن الجراحي إنه بالنظر إلى أسماء الزملاء المدشنين لهذه الحملة وصفاتهم ونشطاتهم يمكن إدراك كم الدعم الهائل للوطن - كن مع الوطن - وللسيد الرئيس عبد الفتاح في أكبر جالية مصرية على مستوى العالم.

من ناحيته، قال الإعلامي فوزي بدوي أنه لم يكن هناك في يوم من الأيام مثل هذا الزخم بين أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية كما نراه اليوم ونحن ندشن حملة دعم مصر - كن مع الوطن والرئيس السيسي.

في السياق، قال خيري البهلول إننا سعداء بتدشين هذه الحملة لدعم مصر، كن مع الوطن، لاستكمال المسيرة التي بدأها الرئيس السيسي وخطى فيها خطوات واسعة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة هى مرحلة الحصاد الذي ينتظره الشعب المصري.

الجالية المصرية بأمريكا تدشن أكبر حملة دعم: حملة مواطن لدعم مصر

من جانبه، دشنت الجالية المصرية بالولايات المتحدة أكبر حملة لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة تحت شعار مواطن لدعم مصر بمناسبة قرب انعقاد الانتخابات الرئاسية التي يحرص المصريون في الخارج على المشاركة الفعالة فيها.

وجاء تشكيل الحملة على مستوى الولايات المتحدة على النحو التالي: طارق سليمان، رئيس النادي الثقافي وإيمان وهمان منسق الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج ونشأت زنفل، نائب رئيس النادي الثقافي وهابي فهمي هلال منسق شئون الجالية وفي واشنطن إنجي جرجس منسق عام الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج وعفاف حبشى وياقوت ناشط في الجالية وأيمن سمير شاكر ناشط في الجالية ومها احمد ابراهيم ناشط وسط الجالية وفتحيه حسن عبد الله، أما في نيو جيرسي فيدير الحملة جاكلين سعد رئيس الهيئة القبطي في نيو جيرسى ومنى محفوظ السيدمنسق الجاليه فى نيو جيرسى.

وفي كرفونيا يدير حملة مواطن لدعم مصر رأفت صليب أحد قيادات العمل العام وسط الجالية المصرية.

وقالت إيمان وهمان الكاتبة المصرية بالولايات المتحدة إن تدشين حملة مواطن لدعم مصر، إنما يأتي حرصًا منا على الحفاظ على الإنجازات التي حققها الرئيس السيسي من ناحية واستكمالا للمشروعات العملاقة التي حقق فيها الرئيس شوطا كبيرا.

من ناحيته، قال طارق سليمان، رئيس النادي الثقافي المصري بأمريكا إن دعمنا للرئيس السيسي هو دعم لمصر؛ لأنه استطاع أن ينقل البلاد نقلة حضارية كبيرة ووضعها في مصاف دول العالم المتقدم.

من جانبه، طالب نشأت زنفل أحد أهم نشطاء العمل العام في الولايات المتحدة أبناء الشعب المصري في الخارج والداخل على حد سواء بضرورة دعم الرئيس السيسي، استكمالاً للنهضة التي تشهدها مصر على جميع المستويات.