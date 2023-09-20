الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 أشخاص لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بالمطرية

حبس
حبس

قررت  نيابة المطرية اليوم حبس 3 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات التي تجري لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بقصد ترويجها بمنطقة المطرية.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم.

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وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير مفصل عنها.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بحيازتهم كمية من المواد المخدرة وزنت 300 جرام من مخدر الاستروكس و600 جرام من مخدر الأيس.

وأقروا بحيازتهم المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها كما أقروا بحيازتهم على مبلغ 3000 جنيه من متحصلات تجارتهم.

وكانت بداية الواقعة عندما وردت عدة معلومات لقسم شرطة المطرية تفيد بقيام 3 أشخاص بترويج المواد المخدرة وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بترويجهم المواد المخدرة بقصد التربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة المطرية نيابة المطرية الأميرية سرقة السيارات قسم شرطة الأميرية

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