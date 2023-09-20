الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: الجمهورية الجديدة تسعى لتوفير فرص عمل متكافئة وحياة كريمة لهذا الجيل

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماع مجلس إدارة جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة بحضور نجوى العشيري السكرتير العام للمحافظة، والمهندس علي عبدالستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني لمحافظة الغربية، وراندا السملاوي المدير التنفيذي للجهاز، وأحمد القللي مدير مديرية القوى العاملة، وأحمد حمدي مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بنك ناصر الاجتماعي، مدير المديرية المالية، مدير عام الحسابات بالمحافظة، جمعية رجال الأعمال.

وخلال الاجتماع، تم عرض الموقف المالي الحالي لجهاز تشغيل شباب الخريجين بمحافظة الغربية ومناقشة مصادر التمويل والمقترحات الخاصة بتنمية الموارد وتحقيق أهداف الجهاز، كما استمع المحافظ للمقترح الخاص بالتقديم للتسجيل في قاعدة البيانات الخاصة بالجهاز وفرص العمل والدورات التدريبية والمعارض.

وفي سياق متصل، تمت مناقشة عقد ندوات وورش مجانية لتأهيل الشباب لسوق العمل وعرض قصص نجاح وخلاصة خبرات المتخصصين في جميع المجالات ودعوة الشباب لحضورها.

الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تسعى إلى توفير فرص عمل متكافئة

وأكد محافظ الغربية، أن الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تسعى إلى توفير فرص عمل متكافئة وحياة كريمة لهذا الجيل والأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء جهاز تشغيل شباب الخريجين المساهمة في الجهود المبذولة من الدولة في الحد من مشكلة البطالة بين شباب الخريجين من خلال تشغيل الشباب في مشروعات إنتاجية أو خدمية، تدريب الشباب على الأعمال الحرفية والفنية لخلق فرص عمل حقيقية لهم، المساهمة في تسويق منتجات المشروعات الصغيرة وذلك بتوفير الأماكن الأزمة لإنشاء مشروعاتهم الإنتاجية والخدمية بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.

جهاز تشغيل شباب الخريجين محافظ الغربية القوى العاملة مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية ندوات وورش مجانية الجمهورية الجديدة فرص عمل متكافئة مشكلة البطالة

مواد متعلقة

تعليم الغربية يطمئن على جاهزية المدرسة الدولية الرسمية بطنطا

محافظ الغربية يتابع خطة رصف ورفع كفاءة شارع الجيش بمدينة قطور

التحفظ على 657 كيلو لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالغربية

محافظ الغربية يترأس لجنة تقييم المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

"زراعة طنطا" تشارك في دورة تدريبية بمحطة البحوث الزراعية بسخا

"هندسة طنطا" تستقبل الأطفال المشاركين فى برنامج جامعة الطفل

رفع 42 إشغالا متنوعا و11 تاندة بمحيط السيد البدوي بطنطا

عقد لجنة المقابلات الشخصية لاختبارات تجديد وكيل ابتدائي بالغربية

الأكثر قراءة

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

تفاصيل زلزال تونس الذى ضرب ساحل مدينتى سوسة والمنستير فى البلاد

تطلب الخلع من زوجها.. هالة أمام محكمة الأسرة: "مبيستحماش"

موعد أول أيام شهر رمضان الكريم 2024 وأبرز الرسائل لاستقباله

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

آخرها تونس.. زلازل تضرب 3 دول عربية دون خسائر أو حدوث أضرار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقي جلال" في وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟