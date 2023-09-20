الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الحبس 3 سنوات لسيدة انتحلت صفة قاض عبر "واتساب"

محكمة
محكمة

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية اليوم الأربعاء، بحبس سيدة  3 سنوات وتغريمها مبلغ 100 ألف جنيه ومصادرة الهواتف المحمولة المضبوطة وألزمتها المصاريف الجنائية، على خلفية اتهامها بانتحال صفة القاضي بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي “واتساب”.

​بدأت الواقعة خلال شهر يوليو الماضي، بقيام سيدة مصرية بتهديد مواطن يعمل بالكويت لابتزازه ماليا ثم اصطنعت حسابا عبر التطبيق نسبته زورا للقاضي بهاء المري رئيس محكمة جنايات المنصورة وراسلت من خلاله المجني عليه ليستجيب لطلباتها.

تهديد وابتزاز

وتشكك المجني عليه في الأمر وتحدث مع عدد من المصريين في الكويت مستبعدا أن يكون القاضي المذكور هو الذي رآه في المحاكمة الشهيرة في قضية مقتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات

​وتواصل أحد المصريين مع المستشار المري الذي أبلغ السلطات عن الواقعة.

على الفور قامت مباحث الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات برصد الحساب المزور وتحديد نطاق استخدامه ورصدت مستخدم الخط فتبين أنه المتهمة دعاء عادل نفادي بمنطقة الحوامدية بالجيزة وبعد تقنين الإجراءات أصدرت النيابة العامة قرارا بضبطها وإحضارها وحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق وقدمتها للمحاكمة أمام الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية التي أصدرت حكمها المتقدم.

واتسآب انتحال حساب القاضي بهاء المري محكمة القاهرة الاقتصادية تحت تهديد الابتزاز

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