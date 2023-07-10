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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

المشدد 10 سنوات لطالب حاول ابتزاز فتاة بأسيوط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط بمعاقبة طالب، بالسجن المشدد 10 سنوات لقيامة بإنشاء صفحتين وهميتين على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وإرسال صور مفبركة لطالبة بجامعة أسيوط محاولا ابتزازها ماديا وطلب منها إقامة علاقة غير شرعية.


صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الأخر، وإبراهيم علام عبد الحليم الرئيسان بالمحكمة وأمانة سر عادل أبو الريش وفنجري عبد الرحيم.
 

تعود وقائع القضية رقم 23795 لسنة 2022 جنايات منفلوط  إلى تلقي مركز شرطة منفلوط بلاغا من " ايريني . ع . م " طالبة بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط ، انه فوجئت بحساب على موقع التواصل الاجتماعي باسم " مرمر مارينا أنتي " أرسل لها صورة مفبركة إباحية لها على تطبيق ماسنجر وقام بتهديدها وابتزازها وطلب منها التحدث معها فيديو حتى يشاهد جسمها وبعدها قام بعمل صفحة باسم " سارة لتفسير الأحلام " وأرسل لها نفس الصورة الإباحية وطلب منها مبلغ 5000 جنيه.


وتوصلت تحريات الرائد مصطفى محمد محمود مفتش مباحث  بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإدارة البحث الجنائي بأسيوط إلى أن وراء ارتكاب الواقعة يدعى " مارك . ح . ن " طالب مقيم بجوار منزل المجني عليها.


وكشفت تحريات النقيب ياسين محمد معاون مباحث مركز شرطة منفلوط قيام المتهم بمراسلة المجني عليها ومحاولة ابتزازها وقام بنشر صور مزيفة فاضحة لها وطلب منها مبلغ مالي وإقامة علاقة جنسيه معها.

ابتزازها ماديا ارتكاب الواقعة استدراج طفل البحث الجنائي التواصل الاجتماعي الدائرة السابعة السجن المشدد 10 سنوات المستشار معوض محمد محمود بجامعة أسيوط بمحكمة جنايات

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