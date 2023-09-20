"القومي للحضارة" يستضيف حفلًا موسيقيًا بعنوان الهوية المصرية

استضاف المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط حفلًا فنياً موسيقيًا بالمسرح الكبير للمتحف، بالتعاون مع مجموعة صادكو، وقد اقيم الحفل تحت عنوان "الهوية المصرية".

وشهد الحفل حضور لفيف من الشخصيات العامة، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، منها جمعية تواصل للتعليم المجتمعى بعزبة خير الله، وعدد كبير من محبى الفن والموسيقى الذين أصبحوا حريصين علي متابعة أنشطة وفعاليات المتحف المتنوعة وحضورها.

من جانبه، أوضح د.أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذا الحفل يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي بدأها المتحف خلال الفترة الماضية لدعم المشاركة المجتمعية للجمعيات الأهلية، وتأكيداً علي دور المتحف كصرح ثقافي يتسع لجميع فئات المجتمع، ويحرص على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات المعنية لتفعيل دوره في تنمية المجتمع بالورش والفعاليات التي يقدمها، كما أشاد بالدور المتميز الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم مثل هذه الفعاليات.

وفي كلمتها، أعربت هادية غبور رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات صادكو عن سعادتها بالتعاون مع مؤسسة ثقافية كبيرة بحجم وقيمة المتحف القومي للحضارة المصرية وخاصة أن من ضمن أهداف الشركة تقوية الإنتماء والهوية المصرية ودعم وتشجيع الأنشطة المجتمعية.

وتضمن الحفل عرضاً لفرقة جمعية تواصل، والتي قدمت أداءً فنياً راقياً وسط تفاعل وإعجاب كبير من الحاضرين، كما استمتع الحضور بأداء غنائي متميز من فرقة جمعية شروق مصر من أطفال مدارس إدارة غرب التعليمية، حيث قدموا أنشودة إيزيس التي أبهرت العالم بفعالية موكب المومياوات الملكية، التي أُقيمت في أبريل 2021.

واختُتم الحفل بتقديم فرقة سعد العود مجموعة من المقطوعات الموسيقية والأغاني المصرية التراثية.

يشار الى ان المتحف القومى للحضارة المصريه ينظم معرض يحتوى على مخطوطات وصور فوتوغرافية نادرة لحفائر الدكتور سليم حسن عميد الأثريين المصريين في الجيزة وسقارة، ووثائق بخط يده، وصور لحملة اكتشاف الطريق الصاعد للملك "ونيس" بسقارة.