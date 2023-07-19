ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"القومي للحضارة المصرية" ينظم فعالية عن تراث محافظة الجيزة

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

نظم المتحف القومى للحضارة المصرية فعالية عن تراث محافظة الجيزة  بالتعاون مع محافظة الجيزة ونخبة من فناني وحرفيي القرى بالمحافظة، يأتي ذلك في إطار الفعاليات التي يتبناها المتحف القومي للحضارة المصرية لتسليط الضوء على تراث المحافظات المصرية وذلك ضمن نشاطه الثقافي.

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، أن هذه الفعالية جاءت في إطار المبادرة التي تبناها المتحف لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية لإلقاء الضوء على التراث الثقافي المادي واللامادي للمحافظات المصرية المختلفة والترويج لها، مشيرًا إلى أن هذه الفعالية هى السابعة التى ينظمها المتحف في هذا الإطار والتي يحرص المتحف على تنظيمها وإشراك مختلف الفئات المجتمعية بها لتعريفهم بتاريخ وحضارة مصر، وتسليط الضوء على تراث المحافظات المصرية المختلفة الغنية بالمفردات التراثية والثقافية، ونشر الوعي الثقافي والسياحي والأثري بين جميع فئات المجتمع.

وقالت نانسي عمار أخصائي تراث وتواصل حضاري إن الفعالية تضمنت مجموعة من الورش الفنية منها عن حرفة صناعة الخوص والملابس بكرداسة، وعن تصميم منتجات صديقة للبيئة من نبات الحلفا، وصناعة قطع فنية من الزجاج، والسجاد على النول اليدوى قدمها فنانى منطقة الحرانية بالجيزة وحرفة الخيامية، وتصميم منتجات من الجلد الطبيعى والاكسسوار النحاس والفضة، والرسم والكتابة الهيروغليفية، بالإضافة إلى عرض حي للمشغولات الفنية وأشهر المنتجات الزراعية التي تشتهر بها المحافظة، ومجلدات تحكى تاريخ المحافظة  والتي حظيت بإقبال كبير من الزوار والسائحين الأجانب للتعرف على التراث المصري.

وأضافت منار حسن أخصائي تراث وتواصل حضاري أنه على هامش الفعالية تم تنظيم عدد من المعارض المؤقتة، منها معرض للصور الفوتوغرافية ومعرض للفنون التشكيلية، المستوحاة من تراث محافظة الجيزة والمناطق الأثرية بالجيزة قدمها منظمى مبادرة  Dahshur today والفنان سعيد اسماعيل، بالإضافة إلى عروض فنية للفنون الشعبية التراثية المميزة بالمحافظة، قدمتها فرقة التنورة التراثية.

كما أتيحت الفرصة لزوار المتحف للاستمتاع بالعرض الحى للجمل وعربة الكارتة وذلك بالساحة الخارجية للمتحف لكونهم من الرموز التراثية التي تشتهر بها محافظة الجيزة، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية معها.

وفي ختام اليوم، تم تسليم المشاركين شهادات تقدير، تشجيعا وتقديرا لهم على مشاركتهم في هذا اليوم.

حضر الاحتفالية الدكتور ميسرة عبد الله نائب رئيس هيئة المتحف للشئون الأثرية، والدكتورة هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والأستاذة عزة أحمد حافظ رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، والدكتورة نهى نبيل مدير عام فرع ثقافة الجيزة، وقيادات المحافظة.

المتحف القومي الحضارة المصرية فعاليات تراث المحافظات المصرية الورش الفنية

الأكثر قراءة

متورط فى رشوة بـ9 ملايين.. رئيس نيابة ينتحر من الطابق التاسع

بعد رحيله .. لماذا ورط موسيمانى الأهلى بالتعاقد مع ميكيسونى؟

حريق فى أحد أبراج معمل تكرير البترول بأسيوط

الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا.. والمحسوسة 40 مئوية

بدء محاكمة لاعب كرة قدم شهير بقضية سرقة "عقد زواج"

"الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 35 ألفًا و500 ميجاوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

تهديد الحريات الفنية!

مدحت بشاى

يوسف ندا.. دراما حياة قيادى إخوانى

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال

الدفاع السورية: إصابة عسكريين اثنين خلال العدوان الإسرائيلى على دمشق

مسيرة استفزازية للمستوطنين الإسرائيليين فى القدس القديمة