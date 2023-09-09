سفير كوريا بالقاهرة: نفخر بعلاقتنا الوطيدة مع مصر والتبادلات الثقافية تجاوزت البعد الجغرافي

انطلقت أمس فاعليات أسبوع الثقافة الكورية في المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وسط حضور دبلوماسي وجماهيري كبير.

وأعرب السفير الكوري كيم يونج هيون عن سعادته وامتنانه بتنظيم أسبوع الثقافة الكورية في المتحف القومي للحضارة المصرية حيث تعرض آثار مصر الفريدة وثقافتها الثرية من العصور القديمة وحتى العصر الحديث.

وتوجه بالشكر للدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف وفريق العمل بالمتحف على جهودهم الدؤوبة في تنظيم فاعليات أسبوع الثقافة الكورية.

مصر وكوريا تربطها علاقات ثنائية وطيدة



وقال السفير الكوري إنه سعى منذ قدومه إلى مصر قبل ٣شهور إلى مقابلة العديد من المصريين واستكشاف ثقافة مصر الثرية وما تحويه من إرث حضاري فريد. وأعرب عن شكره لما لمسه من الحفاوة وكذلك التقدير للثقافة الكورية والإبداع الكوري.

وقال إن مصر وكوريا تربطها علاقات ثنائية وطيدة؛ علاقات صداقة وعلاقات شعبية متنامية على المستوى الثقافي والاقتصادي.

وقال إن البعد الجغرافي بين مصر وكوريا الجنوبية ربما يشكل تحديا فيما يتصل بتعزيز التبادلات والعلاقات بين البلدين، ولكننا نشهد اليوم كيف يمكن للتبادلات الثقافية أن توحد الشعوب وتتجاوز الحواجز الجغرافية والبيئات الثقافية المختلفة.

وقال السفير الكوري إن من دواعي السعادة أن الكثير من الشباب المصري وكبار السن يستمتعون بالكى بوب والدراما الكورية والطعام الكوري وغيرها من مقومات الثقافة الكورية.

وأشار إلى وجود نحو ٩٠ نادي للكى بوب في مصر ويربو أعضائها على ٩٠٠ الف شخص وهذه الأندية تقوم بتنظيم العديد من الفاعليات للتعريف بالثقافة الكورية.

وبنفس النهج يقبل الكثير من الطلاب المصريين على تعلم اللغة الكورية وفي هذا الصدد يقوم قسم اللغة الكورية والذي افتتح في عام 2005 بدور بناء جانبا إلى جنب مع الدورات التي ينظمها معهد سيجونج لتعليم اللغة الكورية بالمركز الثقافي الكوري.

واضاف السفير الكوري أن الكثير من الشباب المصري لديهم شغف بزيارة كوريا حيث فرق الكى بوب الشهيرة مثل بي تي إس وبلاك بينك وهذه مجرد البداية.

وأكد أن هذه التبادلات بين شعبي البلدين من شأنها تعزيز علاقات الصداقة والتعاون من خلال تقوية التفاهم المتبادل.

ونوه كذلك إلى أهمية الدبلوماسية العامة، قائلا إن " الحكومة الكورية تحرص بشدة على تعزيز الدبلوماسية العامة، من أجل بناء علاقات شعبية قوية مع مختلف بلدان العالم من خلال الثقافة والفن والرياضة وغيرها الكثير.

وتعتزم السفارة الكورية والمركز الثقافي الكوري في القاهرة العمل بقوة على تعزير التبادلات الثقافية بين البلدين.

ونوه السفير إلى أن تعزيز التفاهم المتبادل وبناء جسور التواصل يجب أن يسير في اتجاهين، ليس فقط تقديم الثقافة الكورية للشعب المصري، وإنما أيضًا من خلال تقديم الثقافة المصرية الثرية في كوريا.

تسليط الضوء على العلاقات الثقافية بين كوريا الجنوبية ومصر

ومن جانبه قال د. أحمد غنيم الرئيس التنفيذي للمتحف إن الاحتفال بالأسبوع الثقافي الكوري، يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على العلاقات الثقافية النابضة بالحياة بين كوريا الجنوبية ومصر.



فعلى الرغم من المسافة الجغرافية التي تفصل بين البلدين، نجحت هذه العلاقات في سد الفجوة وجعلتهما أقرب من خلال الالتزام المشترك برعاية الفنون والإبداع والإثراء الثقافي، والتبادل الديناميكي للأفكار والعادات والتقاليد. ونوه إلى أن كل من الثقافتين المصرية والكورية تفخران بتاريخها الغني ، بما في ذلك اللغة والأدب والموسيقى والرقص والمهرجانات.

وشارك في الاحتفالية الموسيقية جمع من سفراء الدول الأجنبية في مصر.

وقدمت الفرقة الكورية "بيك جيه هانسونج جاياجم" مجموعة من المقطوعات الموسيقية التقليدية والعروض الفنية المبهرة على خشبة مسرح متحف الحضارة، والتي امتدت على مدار نحو ساعة ونصف وحظيت بإعجاب كبير من جانب الجمهور.

وتتواصل فاعليات أسبوع الثقافة الكورية لمدة أسبوع حيث سيتم اليوم افتتاح المعارض الفنية ومن بينها معرض الكتاب الكوري والذي يتضمن تنظيم لقاء مع الكاتبة الكورية جيونج يو جيونج، حول روايتها " سبع سنوات في الظلام