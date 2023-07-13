ads
الخميس 13 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يبحث التعاون مع السفير الكوري الجديد

جريدة الدستور

استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، "كيم يونغ هيون"، السفير الجديد لجمهورية كوريا الجنوبية في القاهرة ووفد مرافق من السفارة، في مقر المنطقة الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التعرف على المنطقة الاقتصادية وأنشطتها عن قرب لبحث سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الكورية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وفي بداية اللقاء، رحب رئيس المنطقة الاقتصادية هذه الزيارة التي تعد نواة للتقارب بين الطرفين والعمل على تقارب وتبادل الآراء في جذب واستقطاب المزيد من الشركات الكورية للعمل داخل المنطقة الاقتصادية.

وقال: "نتطلع إلى المضي قدمًا في تعظيم حجم الاستثمارات الكورية داخل المنطقة خلال الفترة المقبلة، في ظل ما تشهده المنطقة من بنية تحتية قوية وشبكة مرافق فضلاً عن تمتعها بمقومات وموقع جغرافي فريد ومميز لنفاذ هذه الاستثمارات للأسواق الإفريقية والأوروبية، كما تتمتع المنطقة بيئة محفزة لمناخ الأعمال، فضلًا عن تقديم كل أوجه الدعم لمجتمع الأعمال".

وأشار رئيس المنطقة الاقتصادية خلال اللقاء، إلى مجالات التعاون التي تتطلع المنطقة الاقتصادية التعاون مع الجانب الكوري لاستقطابها، والمتمثلة في بعض القطاعات الصناعية التي تستهدف المنطقة توطينها مثل صناعة السيارات والوقود الأخضر وتموين السفن، وصناعات متنوعة أخرى، مشيرًا إلى الاستعدادات الخاصة التي ستقوم بها المنطقة والتنسيق مع السفارة للجولة الترويجية المرتقبة خلال أكتوبر المقبل لوفد من المنطقة الاقتصادية لتعريف مجتمع الأعمال والشركات الكورية بالمنطقة والاستثمارات بها عن قرب.

وفي هذا السياق، لفت جمال الدين إلى التعاون مع كبرى الشركات الكورية هونداي روتم، في صناعة عربات قطار مترو الأنفاق في مصر بالتعاون مع الشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية (نيرك)، التي تقع داخل المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، مشيرًا إلى حرص المنطقة الاقتصادية على استقطاب استثمارات كورية جديدة بالمنطقة واستكمال مسيرة التعاون مع السفير الكوري الجديد لتحقيق مصالح الشعبين والاستفادة من التجربة التنموية الفريدة لكوريا الجنوبية.

من جهته، أعرب سفير كوريا الجنوبية، عن بالغ سعادته واعتزازه بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية؛ واصفاً إياها بالمركز الرئيسي لنفاذ الاستثمارات الكورية للأسواق الخارجية نظرًا لموقعها الجغرافي المتميز، الذي يقع على ضفتي قناة السويس الممر الملاحي الأهم في العالم، مؤكدًا حرصه على التنسيق للجولة الترويجية المرتقبة لوفد المنطقة في كوريا الجنوبية وضرورة تعريف مجتمع الأعمال على الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة، معرباً عن تطلعه إلى مزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية مع مصر من خلال ضخ استثمارات كورية جديدة بمختلف المجالات.

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يضع تصور مصر النهائى لخروج السودان من أزمته

قائمة أسعار طبق البيض اليوم الخميس 13 يوليو 2023 بالشركات

رئيس إريتريا: المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية فرصة سانحة لتحقيق الاستقرار

رابط التسجيل في نتيجة الثانوية العامة 2023 على الدستور

سها الجندى تعرض تفاصيل إطلاق "شركة المصريين في الخارج"

أبى أحمد يشكر الرئيس السيسى: قمة اليوم ممر لحل أزمة السودان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتاملات (1 / 5)

مدحت بشاى

شاعر النيل .. ووطن الشعر

عبد الرحيم طايع

تكريم الناس فى حيواتهم

محاسن السنوسي

"فاجنر" .. انقلب السحر على الساحر

حسين دعسة

أسئلة توماس فريدمان.. التباس العلاقة المتوترة بين بايدن- نتنياهو!

خالد عكاشة

سباق المناورات فى بحار الصين وجوارها

وائل لطفي

صناعة السياحة فى مهرجان العلمين

سامح الأسوانى

البنت السودانية

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى