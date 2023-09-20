مستفيدة من "حياة كريمة": أتقنت الكروشيه في 3 أيام بفضل المبادرة

نظمت المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” العديد من الورش التدريبية للنساء في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتأهيلهن وتدريبهن على الحرف اليدوية، والعمل في المشاغل والوحدات الإنتاجية، التي يقدمها المجلس من خلال مراكز تنمية مهارات المرأة في المحافظات، وتدرب المبادرة النساء على مناهج ريادة الأعمال وتمنحهن التثقيف المجتمعي، كما تساعدهن على تحمل أعباء الأسرة، من خلال توفير مصادر رزق لأنفسهن وتوفير فرص عمل لهن، وتعليمهن طرقًا لبيع منتجاتهن وطرحها على المحال التجارية ولدى تجار الجملة، لتحسين مستواهن المعيشي.

أتقنت الكروشيه في 3 أيام بفضل "حياة كريمة"

"نيرة فاروق" تبلغ من العمر 25 عامًا، تقطن في محافظة الإسكندرية، كانت تحلم بتعلم حرفة يدوية، لكن بسبب عدم وجود أماكن قريبة من منزلها لتعليم الحرف لم تستطع تحقيق حلمها ، وبين ليلة وضحاها جاء فريق تابع للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ونظم ورش لتعليم الحرف اليدوية الأمر الذي جعلها تذهب إليهم وتبدأ في تحقيق حلمها الذي طال انتظاره.

وقالت"نيرة"لـ"الدستور"إنها تعلمت في الورشة التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمجلس القومي للمرأة طريقة تصنيع مفارش الكروشيه، وذكرت أن الورشة استمرت 3 أيام، وبعد ذلك تدربنا على إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كما تعلمت طريقة تقفيل الحسابات، وتقديم الإقرارات الضريبية وغيرها من الإجراءات المالية المتبعة في إدارة المشروعات.

وأوضحت أنها قررت افتتاح مشروعًا لتصنيع مفارش الكروشيه بجودة عالية تضمن بيعها في المحلات الشعبية والراقية، وعلمت شقيقاتي الثلاث للعمل معي في الورشة، وسنساعد والدنا في توفير احتياجات الأسرة.

وأضافت أن المبادرة وفرت وحققت لها حلمها الذي كان يراودها منذ طفولتها، كما أن المبادرة ساعدتها في فتح مشروعها الخاص الذي يوفر لها عائد مادي ثابت تستطيع من خلاله الإنفاق على نفسها وأسرتها، موجهة الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا لها الكثير من المساعدات في بدأ مشروعها الخاص، كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي وفرت الكثير والكثير للمواطنين داخل ربوع الجمهورية.