كاتبة صحفية توضح أسباب اهتمام المرأة بالعمل السياسي في الفترة الأخيرة

أوضحت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة أسباب اهتمام المرأة بالعمل السياسي في الفترة الأخيرة، قائلة: “إن العمل العام والسياسي خاصة يحتاج إلى مناخ حاضن للمرأة”.

الدستور عمل على تمكين المرأة سياسيًا

وأضافت سحر الجعارة خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن القيادة السياسية حرصت على رعاية تمكين المرأة سياسيًا، وتمكين النساء من مراكز صنع القرار، لافتة إلى أن الدستور غير نسبة وجود النساء في البرلمان فأصبحنا 25%.

وأوضحت أن الدستور يفسره القانون والذي يُلزم كل حزب بأن يضع على قائمته نسبة من النساء، لافتة إلى أن المرأة تبذل مجهود هائل جدًا على السوشيال ميديا والشارع، وبالتالي نجد الكثير من الناشطات في مجال القضايا النسوية المتمثلة في العنف ضد المرأة.