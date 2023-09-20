الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

كاتبة صحفية توضح أسباب اهتمام المرأة بالعمل السياسي في الفترة الأخيرة

سحر الجعارة
سحر الجعارة

أوضحت الكاتبة الصحفية سحر الجعارة أسباب اهتمام المرأة بالعمل السياسي في الفترة الأخيرة، قائلة: “إن العمل العام والسياسي خاصة يحتاج إلى مناخ حاضن للمرأة”.

الدستور عمل على تمكين المرأة سياسيًا

وأضافت سحر الجعارة خلال لقائها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية dmc، أن القيادة السياسية حرصت على رعاية تمكين المرأة سياسيًا، وتمكين النساء من مراكز صنع القرار، لافتة إلى أن الدستور غير نسبة وجود النساء في البرلمان فأصبحنا 25%. 

وأوضحت أن الدستور يفسره القانون والذي يُلزم كل حزب بأن يضع على قائمته نسبة من النساء، لافتة إلى أن المرأة تبذل مجهود هائل جدًا على السوشيال ميديا والشارع، وبالتالي نجد الكثير من الناشطات في مجال القضايا النسوية المتمثلة في العنف ضد المرأة.

 

تمكين المرأة تمكين المرأة سياسي ا برنامج السفيره عزيزه الدستور سحر الجعارة

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