الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤسسة "صناع الخير" تكشف دورها فى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا

صناع الخير للتنمية
صناع الخير للتنمية

قالت دعاء سليم، رئيس قطاع تنمية الموارد المالية بمؤسسة صناع الخير للتنمية، إن مؤسسة صناع الخير مهتمة جدًا بالتنمية، ومن أهم الملفات تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا والتعليم ومحو الأمية، والاهتمام بصحة أطفالها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن كل هذه الملفات يتم العمل عليها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وضمن جهود التحالف الوطني وخطته، وسرنا مع خطته في التركيز على المحافظات التي بها عدد كبير من السيدات المعيلات المحتاجين لفرص عمل ودعم وتدريب وتعليم والاهتمام بالصحة.

وتابعت، أنهم أنشأوا مراكز استدامة، يمكن المرأة من التدريب الجيد على الحرف وهي مهمة لأن الدولة تعمل على إحياء الحرف التراثية ببعض المحافظات ونمكن المرأة للعمل بهذه الحرفة.

كل تدريب للسيدات يختلف من محافظة لأخرى

وأكدت أن كل تدريب يختلف من محافظة لأخرى لأن كل محافظة لها طابعها الحرفي والتراثي، مشيرة إلى أنه يوجد 5 مراكز استدامة في الفيوم لصناعة السجاد الصوف والحرير؛ مما فرق كثيرًا في الأسعار بالأسواق، وفي البدرشين شغل أخميم وملايات وفي أسوان الخزف والفخار. 

مؤسسة صناع الخير تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا التعليم حياة كريمه جهود التحالف الوطني

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