الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عبدالمجيد صقر: افتتاح فرع جديد للمدرسة اليابانية بالسويس قريبًا

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، الدكتورة نيفين حمودة، مستشار وزير التربية والتعليم للعلاقات الاستراتيجية والمشرف العام على المدارس المصرية اليابانية وسوزوكى سينسيه، الخبيرة اليابانية المسئولة عن المدارس المصرية اليابانية، لتوطيد العلاقات المصرية اليابانية وأن تكون المدارس بمحافظة السويس صورة مطابقة للمدارس باليابان. 

حضر اللقاء الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس وأحمد وزيرى السكرتير العام المساعد لمحافظة السويس وياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم وسلمى الشاعر مستشار المحافظ للتعليم والدكتورة سوزان يوسف مدير المدرسة المصرية اليابانية بالسويس. 

وفى بداية اللقاء، قدمت الدكتورة نيفين حمودة الشكر للواء عبدالمجيد صقر على دعمه الدائم والمستمر لفكرة المدارس المصرية اليابانية  وأيضًا إطلاق مبادرة "النظافة ثقافة"، من خلال المدارس المصرية اليابانية تحت رعايته. 

مدرسة مصرية يابانية جديدة في السويس 

وأعلن اللواء عبدالمجيد صقر، عن أنه سيتم عمل توسعات فى المدارس المصرية اليابانية وسيتم افتتاح مدرسة يابانية أخرى بمحافظة السويس قريبًا. 

وناقش اللقاء بعض الموضوعات المتعلقة بالمدارس المصرية اليابانية وتحدثت الخبيرة اليابانية عن الأنشطة التى تنمى فكر الأطفال أكثر من التعليم الأكاديمي لمساعدة الطفل على التفكير بصورة جيدة ومساعدة المجتمع بهذه الأنشطة وهى أنشطة تفيد الأطفال وتحفظ سلامتهم، ومنها أن يتفهم الطفل فكرة النظافة والحفاظ على البيئة والاهتمام بالنظافة على الوجه العام.

محافظ السويس وزير التربية و التعليم المدارس المصرية اليابانية السويس اليابانية

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