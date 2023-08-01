الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ السويس يستقبل مدير الأمن الجديد للحديث حول الإجراءات الأمنية

محافظ السويس ومدير
محافظ السويس ومدير أمن السويس

استقبل محافظ السويس لواء عبدالمجيد صقر، بمكتبه مدير أمن السويس الجديد اللواء حسام الدين أحمد محمد الدح، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي سكرتير عام المحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، واللواء شريف الدفتار مساعد مدير أمن السويس.

في بداية اللقاء رحب المحافظ، بمدير الأمن الجديد وقدم له التهنئة بتوليه قيادة مديرية أمن السويس.
وتطرق الحديث حول الإجراءات الأمنية لبث الأمن والأمان وتحقيق الانضباط بالشارع السويسي والتعاون المستمر بين المحافظة ومديرية الأمن؛ للحفاظ على الأمن لصالح المواطن السويسي.


وأكد صقر، عن دور وزارة الداخلية في أمن وسلامة الوطن والمواطنين وتقديره واحترامه لمديري أمن السويس السابقين، وأطيب تمنياته له وجميع معاونيه بالنجاح والتوفيق.

 

كان وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، قد اعتمد حركة التنقلات، والتي شملت نقل مديري أمن عدد من المحافظات، وتصعيد ضباط آخرين لشغل مناصب جديدة.

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مصر السويس مدير الأمن وزارة الداخلية

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