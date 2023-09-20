الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بث مباشر.. البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية بكنيسة العذراء فى الإسكندرية

البابا تواضروس
البابا تواضروس

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم عظة الأربعاء الأسبوعية، بكنيسة السيدة العذراء مريم، والقديس بابا كيرليس عمود الدين بالإسكندرية.

وشارك قداسته في  صلوات العشية بالكنيسة ذاتها قبيل إلقائه العظة الأسبوعية ليوم الأربعاء بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة من بينهم الأنبا بافلي والأنبا إيلاريون، الأساقفة العموم بالإسكندرية، وبحضور كهنة وشمامسة وخدام الكنيسة.

في سياق آخر، أرسل البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، وفدًا يمثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وإيبارشية ببا والفشن، لتقديم واجب العزاء للأسر المصرية من ذوي ضحايا إعصار "دانيال" بقرية الشريف في محافظة بني سويف.

رافق الوفد الكنسي شيخ القرية ومندوبون عن وزارة التضامن الاجتماعي، ونقل الوفد تعزيات قداسة البابا ومساندته ودعمه لهذه الأسر الجريحة.

وأعرب  قداسة البابا تواضروس الثاني، عن تضامنه وصلواته لأجل دولتي المغرب وليبيا بعد ما حدث فيهما من ظواهر طبيعية مدمرة خلفت مصابين، مشيدًا بموقف مصر التضامني مع الأشقاء في هذه المحنة.

جاء ذلك في تصريحات له، قبل بدء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، والذي عقد في  كنيسة الشهيد مار جرجس بالمكس، بالإسكندرية.

 

 

قداسة البابا تواضروس الثاني عظه الأربعاء الأسبوعية صلوات الكنيسة القبطية الأرثوذكسي إعصار “دانيال”

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