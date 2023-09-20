الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس يرسل وفدًا لتعزية أسر ضحايا إعصار ليبيا في بني سويف

البابا تواضروس الثاني،
البابا تواضروس الثاني،

أرسل البابا تواضروس الثاني، اليوم الأربعاء، وفدًا يمثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية وإيبارشية ببا والفشن، لتقديم واجب العزاء للأسر المصرية من ذوي ضحايا إعصار “دانيال” بقرية الشريف في محافظة بني سويف.

رافق الوفد الكنسي شيخ القرية ومندوبون عن وزارة التضامن الاجتماعي، ونقل الوفد تعزيات قداسة البابا ومساندته ودعمه لهذه الأسر الجريحة.

 في سياق متصل، أعرب البابا تواضروس الثاني عن تضامنه وصلواته لأجل دولتي المغرب وليبيا بعد ما حدث فيهما من ظواهر طبيعية مدمرة خلفت  ومصابين، مشيدًا بموقف مصر التضامني مع الأشقاء في هذه المحنة.

جاء ذلك في تصريحات له، قبل بدء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، والذي عقد مساء اليوم في  كنيسة الشهيد مار جرجس بالمكس، بالإسكندرية.

وتابع البابا تواضروس: "نشارك بالصلاة وبقلوبنا الأحداث التي وقعت في المغرب وفي ليبيا".

وأضاف: "نصلي من أجل أسر الضحايا ومن أجل شفاء المصابين.. وحسنًا فعلت بلادنا من خلال القيادة السياسية بإرسال مساعدات إلى البلدين".

وأشاد البابا تواضروس بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإرسال حاملة طائرات ميسترال إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني.

قداسة البابا تواضروس الثاني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية للأسر المصرية إعصار دانيال دولة ليبيا الشقيقة

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البابا تواضروس: "نصلى لأجل أسر الضحايا فى المغرب وليبيا"

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