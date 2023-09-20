بدء فعاليات مناقشة كتاب "الشعر الشعبى فى مجتمع البجا" لمسعود شومان

بدات فعاليات مناقشة كتاب "الشعر الشعبي في مجتمع البجا.. دراسة ميدانية في الأنثروبولوجيا الثقافية، للكاتب والشاعر والباحث في التراث الشعبي مسعود شومان، بالمركز الدولي للكتاب، يناقشه الكاتب والناقد الأكاديمي الدكتور محمد سليم شوشة، والكاتب والناقد الأكا يمي الدكتور عبدالكريم الحجراوي ويدير الندوة الشاعر أحمد سراج.

وعن كتاب الشعر الشعبي في مجتمع البجا

جاء فى تقديم الكتاب” يمثل مجتمع البجا، بما يضم من قبائل البشارية والعببادة، بؤرة ثقافية لها خصوصيتها المائزة، كما تمثل ثقافتها منظومة من القيم والعادات والتقاليد والفنون (النثرية، الشعرية، الحركية، التشكيلية، الموسيقية)، فضلا عما تكتنز به لغتها (التوبداويت، البداويت، الرطانة، العربية، بلهجة العبابدة) من تراكيب وطرائق صياغية وجماليات وعناصر اتصال، إضافة إلى أن هذه المنطقة تعد من مناطق الاتصال الثقافي، كما تمثل منطقة ثقافية شديدة التميز، بل تدلنا الدراسة الميدانية على وجود نمط ثقافى متجذر فى دورة الحياة، بداية من الميلاد وليس انتهاء بالموت، وهو ما يمكن معينته فى الإنتاج الإبداعى الشفاهي بوصفه عينة دالة وموثقة لحياتها.

ولأن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذى يتساند داخله العناصر، فإن هذا الكتاب يعد محاولة لقراءة هذه العناصر، وما حدث لها من تغيرات عبر مكاشفة أثر الاتصال الثقافى على بعض أنواع الإبداع الشفاهي (الشعر، الحكي، اللغة) عند البجا. وسيكون إطارها المكاني مجتمع البجا فى منطقة (حلايب، أوبرماد، الشلاتين) وإطارها الزمانى قرابة ربع قرن من الزمن، قام الكاتب بزيارتها ميدانيا مرتحلا فى أماكنها، متجولا فى أسواقها، جامعا لمئات الساعات وآلاف الصور من أبنائها ، حتى صار عاشقا للمنطقة وناسها، وتشكلت بعض سنوات عمره فى أتون ثقافة المنطقة وفنونها.

يقول الشاعر الكبير والباحث مسعود شومان: «عشقت البطين الجنوبى الشرقى لمصر (حلايب – أبو رماد – الشلاتين) وأخذت أتردد عليه أكثر من ربع قرن.. وكلما غبت عن هذا المكان اشتقت له كأن جذرا لى هناك.. صاحبت ناسه حتى صرت واحدا منهم بل صاروا أهلى وأحبتى ودخلت لعمق قبائله من البشارية والعبابدة ودرست ميدانيا عاداته وتقاليده وطفت فى وديانه وتلمست صخور جباله وشربت الجبنة حتى صارت عشقا وتعرفت على بعض حكاياته فدرستها فى كتابى الحكاية الشعبية عند البجا دراسة فى الأنثروبولوجيا الثقافية والصادر عن دار بتانا 2022، وها هو قرينه يسعدنى بميلاده ليكتمل الجزء الثانى من مشروعى الكبير لدراسة مجتمع البجا فى مصر، سعيد بصدور كتابى الشعر الشعبى عند البجا دراسة فى الأنثروبولوجيا الثقافية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب».