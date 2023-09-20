الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بدء فعاليات مناقشة كتاب "الشعر الشعبى فى مجتمع البجا" لمسعود شومان

الشعر الشعبي في مجتمع
الشعر الشعبي في مجتمع البجا

بدات فعاليات مناقشة كتاب "الشعر الشعبي في مجتمع البجا.. دراسة ميدانية في الأنثروبولوجيا الثقافية، للكاتب والشاعر والباحث في التراث الشعبي مسعود شومان، بالمركز الدولي للكتاب،  يناقشه  الكاتب والناقد الأكاديمي الدكتور محمد سليم شوشة، والكاتب والناقد الأكا يمي الدكتور عبدالكريم الحجراوي ويدير الندوة الشاعر أحمد سراج.

txt

"سير ورجال.. تراجم من وحي الرسالة".. كتاب جديد للأديب أحمد حسن الزيات

وعن كتاب الشعر الشعبي في مجتمع البجا 

جاء فى تقديم الكتاب” يمثل مجتمع البجا، بما يضم من قبائل البشارية والعببادة، بؤرة ثقافية لها خصوصيتها المائزة، كما تمثل ثقافتها منظومة من القيم والعادات والتقاليد والفنون (النثرية، الشعرية، الحركية، التشكيلية، الموسيقية)، فضلا عما تكتنز به لغتها (التوبداويت، البداويت، الرطانة، العربية، بلهجة العبابدة) من تراكيب وطرائق صياغية وجماليات وعناصر اتصال، إضافة إلى أن هذه المنطقة تعد من مناطق الاتصال الثقافي، كما تمثل منطقة ثقافية شديدة التميز، بل تدلنا الدراسة الميدانية على وجود نمط ثقافى متجذر فى دورة الحياة، بداية من الميلاد وليس انتهاء بالموت، وهو ما يمكن معينته فى الإنتاج الإبداعى الشفاهي بوصفه عينة دالة وموثقة لحياتها.

txt

مناقشة كتاب "متاهة الإسكافي" بالمركز الدولي للكتاب (السبت)

ولأن الثقافة هي ذلك الكل المركب الذى يتساند داخله العناصر، فإن هذا الكتاب يعد محاولة لقراءة هذه العناصر، وما حدث لها من تغيرات عبر مكاشفة أثر الاتصال الثقافى على بعض أنواع الإبداع الشفاهي (الشعر، الحكي، اللغة) عند البجا. وسيكون إطارها المكاني مجتمع البجا فى منطقة (حلايب، أوبرماد، الشلاتين) وإطارها الزمانى قرابة ربع قرن من الزمن، قام الكاتب بزيارتها ميدانيا مرتحلا فى أماكنها، متجولا فى أسواقها، جامعا لمئات الساعات وآلاف الصور من أبنائها ، حتى صار عاشقا للمنطقة وناسها، وتشكلت بعض سنوات عمره فى أتون ثقافة المنطقة وفنونها.

 

يقول الشاعر الكبير والباحث مسعود شومان: «عشقت البطين الجنوبى الشرقى لمصر (حلايب – أبو رماد – الشلاتين) وأخذت أتردد عليه أكثر من ربع قرن.. وكلما غبت عن هذا المكان اشتقت له كأن جذرا لى هناك.. صاحبت ناسه حتى صرت واحدا منهم بل صاروا أهلى وأحبتى ودخلت لعمق قبائله من البشارية والعبابدة ودرست ميدانيا عاداته وتقاليده وطفت فى وديانه وتلمست صخور جباله وشربت الجبنة حتى صارت عشقا وتعرفت على بعض حكاياته فدرستها فى كتابى الحكاية الشعبية عند البجا دراسة فى الأنثروبولوجيا الثقافية والصادر عن دار بتانا 2022، وها هو قرينه يسعدنى بميلاده ليكتمل  الجزء الثانى من مشروعى الكبير لدراسة مجتمع البجا فى مصر، سعيد بصدور كتابى الشعر الشعبى عند البجا دراسة فى الأنثروبولوجيا الثقافية عن الهيئة المصرية العامة للكتاب».

مسعود شومان الدكتور محمد سليم شوشة عبدالكريم الحجراوي ة الشاعر أحمد سراج مناقشة الشعر الشعبي عند البجا

مواد متعلقة

مسعود شومان: أمسية بيت الشعر عن الزجل رسالة لمن جعلوا العامية في مرتبة ادنى

الأكثر قراءة

2 مليون فدان.. فرص استثمارية جديدة تفتح أبوابها فى المثلث الذهبى بمصر

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

زلزال مطروح اليوم يثير قلق المواطنين فى مصر (تحليل بيانات)

بقرار صارم.. الزمالك يحسم ملف الصلح مع "كهربا"

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة نصر

الداخلية تكشف عن قضية غسل أموال بقرابة نصف مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

محمد رفعت

الرئيس والأشقاء

عبد الرحيم طايع

نهلة كرم.. زهرة ساحرات الكتابة

محمد الفايدي

الحالة الطارئة تأهب واستجابة

مدحت بشاى

عندما صرخ ناصر أخرسوا هذه الأصوات المتخلفة

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلي داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟