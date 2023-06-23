عبد الكريم الحجراوى: كتاب "تجليات السيرة الشعبية فى المسرح" قدمته وعينى على القارئ

شهدت دار بتانة للنشر والتوزيع بوسط البلد فعاليات مناقشة كتاب "تجليات السير الشعبية في المسرح العربي" للدكتور عبدالكريم الحجراوي، الصادر حديثًا عن دار بتانة للنشر والتوزيع، حيث ناقش الكتاب الناقد والأكاديمي الدكتور سامي سليمان، والكاتب الصحفي والشاعرعلى عطا، والناقدة والأكاديمية الدكتورة كلارسا برت.

من جهته قال الكاتب الصحفي الدكتور عبد الكريم الحجراوي: فيما يتعلق بفكرة التجريب فإن آراء السادة النقاد ترد على أن الكتاب ليس مجرد عمل أكاديمي يتم وضعه في المكتبة، ولكن كان غايتي الأولى من هذا الكتاب هو تقديمه لجمهور القراء.

ولفت الحجراوي إلى أنه "عندما قرأت كتاب الدكتور وليد الخشاب فؤاد المهندس مهندس البهجة وجدت أن هذا الكتاب أثر في كثيرا، وتعلمت منه ما أضاف إلى، أما عن اختياري النظرية التداولية والتي حولتها من نظرية إلى تطبيقية في أنموذج يوافقها.

وكشف الدكتور عبدالكريم الحجراوي عبر الكتاب استراتيجيات استلهام المسرح العربي للسير الشعبية للتعبير عن الأزمات الكبرى التي مر بها في الفترة 1967: 2011 باعتبارهما تاريخين فارقين في بنية الوعي العربي بما شهده خلالهما من أحداث جسام من انقسامات أدت إلى خلق مفاهيم ورؤى جديدة على المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والنفسية والاقتصادية.

ويضم ثمانية فصول يرصد فيها كيف عَبَّرَ المبدع العربي مسرحيًّا عن الصدمات التي مر بها من خلال السير الشعبية باستخدامها كخطاب مضمر وقناع يعبر به عما يجيش في نفسه أفكار سياسية واجتماعية تسعى السلطة إلى كبتها ومنعها، موظفًا إياها بما يخدم رؤيته تجاه ما يجري على أرض الواقع من أحداث، ومعتمدًا عليها وسيلة للتحريض والتثوير ضد الواقع الاجتماعي العربي المهزوم، ويقع الكتاب 664 صفحة.

وفي الكتاب، يوضح الكاتب كيف ركزت المسرحيات المتحولة عن السير الشعبية، بشكل مباشر على قضية الانعزال بين الهوية الحاكمة في الدول العربية والهوية الاجتماعية الشعبية، كما عالجت مشكلات أخرى مرتبطة بصور مختلفة من الهوية