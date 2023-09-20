محافظ أسيوط يتفقد سير العمل بمدرسة النيل المصرية الدولية بأسيوط الجديدة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، سير الدراسة بمدرسة النيل المصرية الدولية بمدينة أسيوط الجديدة، والتي بدأت منذ أيام وشاهد بعض الأنشطة المدرسية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لتفقد مدارس المحافظة ومتابعة سير الدراسة بالمدارس الدولية والاستعدادات لاستقبال الدراسة بالمدارس الحكومية والرسمية.

رافقه خلال التفقد عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة جيهان عمار رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وأيمن أبو عقرب مدير إدارة الفتح التعليمية والدكتور عماد العجان مدير مدرسة النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الجديدة.

حيث بدأ المحافظ، زيارته للمدرسة بمشاهد عرض فني "فرعوني" لرياض الأطفال بالمدرسة ثم مشاهدة بعض الفقرات الفنية والغنائية لطلاب وطالبات المدرسة الذين اصطفوا لاستقباله رافعين الأعلام والورود ثم فقرة السلام الوطني وترديد النشيد الوطني مع الطلاب والعاملين بالمدرسة وشاهد المحافظ عروض الجمباز للأطفال وعروض فنية مسرحية ورياضية ثم تفقد بعض الفصول الدراسية لمرحلة رياض الاطفال والمرحلة الابتدائية وتابع تجهيزات الوسائل التعليمية والأنشطة المدرسية بمشاركة المعلمين والطلاب كما تفقد بعض المعامل المتنوعة بالمدرسة مشيدًا بالعروض الرياضية والفنية التي قدمها الأطفال والطلاب بالمدرسة.

كما تم تكريم الوزير المحافظ، وإهدائه درع المدرسة كما تم تكريم وكيل وزارة التربية والتعليم وعميد كلية تربية نوعية وعميد كلية التربية جامعة أسيوط ومدير الإدارة التعليمية بالفتح تقديرًا لجهودهم في دعم المدرسة كما كرم بعض العاملين المتميزين بالمدرسة ومنحهم شهادات التقدير.

محافظ أسيوط يحث المعلمين والطلاب علي الجد والاجتهاد والاهتمام بالدراسة

كما التقى المحافظ، قيادات المدرسة والعاملين بها وبعض الطلاب والطالبات وحثهم على الجد والاجتهاد والاهتمام بالدراسة والمنظومة التعليمية وتعميق قيم الولاء والانتماء للوطن كما حثهم على ترديد النشيد الوطني في طابور الصباح يوميًا تعميقًا لقيم الولاء والانتماء مؤكداً على استمرار زياراته وجولاته الميدانية لتفقد المدارس الحكومية والرسمية والخاصة بقرى ومراكز المحافظة والمدن الجديدة لتفقد سير العمل بمختلف مدارس المحافظة والاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وطالب قيادات مديرية التربية والتعليم، بتكثيف المتابعة الميدانية والمتابعة المستمرة لجميع المدارس والمنشآت التعليمية بمختلف قرى ومراكز المحافظة والتأكيد على مراعاة التهوية الجيدة للفصول والحجرات وتعقيمها بصفة يومية قبل وبعد اليوم الدراسي والتأكد من سلامة بوابات التعقيم بالمدارس بالإضافة إلى التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية والمدارس بالتنسيق مع الجهات المعنية لتطهير خزانات المياه بصفة مستمرة والحفاظ على نظافة دورات المياه وجميع الحجرات والفصول والمعامل وتكثيف أعمال النظافة بصفة مستمرة.

كما وجه اللواء عصام سعد، قيادات مديرية التربية والتعليم بسرعة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة البسيطة والنظافة بالمدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد ومراجعة كافة التجهيزات بالمدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام والتأكيد على توافر جميع التجهيزات التعليمية وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة على كافة المدارس والمنشأت التعليمية مع تكثيف حملات التوعية ونشر الوعي بين الطلاب والمعلمين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والعاملين بتلك المؤسسات.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

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جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة