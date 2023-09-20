الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"Nst".. رئيس "أكاديمية الفنون" تكشف تفاصيل تدشين أول منصاتها الإلكترونية (صور)

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

أعلنت الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، اليوم الأربعاء، عن تدشين أول منصة إلكترونية تابعة لأكاديمية الفنون وهي الخاصة بمسرح الدكتورة نهاد صليحة والذي قدم عليه عدد كبير من العروض المسرحية.

وحضر المؤتمر كل من الدكتور محمود فؤاد مدير مسرح نهاد صليحة؛ والفنانة سماء ابراهيم والفنان مصطفي منصور والفنان حسن عبدالله والمخرج أشرف فايق وعدد كبير من المسرحيين وأستاذة أكاديمية الفنون.

جبارة: المنصة تستهدف التزامن مع توجه الدولة للتحول الرقمي 

وقالت الدكتور غادة جبارة، خلال مؤتمر صحفي أقيم بقاعة الدكتور ثروت عكاشة داخل أكاديمية الفنون، إن الهدف من المنصة هو التزامن مع التحول الرقمي الذي تسعي له الدولة ويساهم في تحقيق سياستها.

المنصة تحمل اسم NST انتاج عرض مسرحي يحمل اسم الجريمة 

وأشارت “جبارة” إلى أن المنصة تحمل اسم “NST” وسوف يتم فتح باب الاشتراك للجمهور قريبًا، لمتابعة الأنشطة والأعمال الفنية التي سيتم تقديمها، إضافة إلي إنتاج عرض مسرحي يحمل اسم “الجريمة والعقاب”؛ وإنتاج مسلسل تليفزيوني لطلاب أكاديمية الفنون تحت إشراف الدكتور ضياء الدين السيد؛ وإنتاج عدد آخر من البرامج الفنية.

وفي نهاية المؤتمر، كرم الدكتور محمود فؤاد مدير مسرح نهاد صليحة، الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، لما قدمته من دعم كبير لتدشين المنصة الجديدة.

أكاديمية الفنون 

يذكر أن أكاديمية الفنون تم إنشائها عام 1969 وهى أول جامعة لتعليم الفنون ذات طبيعة منفردة في الوطن العربي وهذه الأعوام تعنى الكثير بمقياس العطاء والإسهام الحقيقي في البناء الحضاري وإن كانت لا تمثل شيئا فى عمر الزمن، والفنون ليست ترفاً وإنما أحد المكونات الرئيسية لجوهر الإنسان ولأهمية الفنون، أحد مقومات الحضارة أولت الدولة لها كل رعاية وعناية وتشجيع؛ لذا أنشأت الدولة عدداً من المعاهد العالية للفنون كان أولها معهد الفنون المسرحية عام 1935 وتوالت المعاهد الفنية.

الدكتورة غادة جبارة غادة جبارة أكاديمية الفنون أول منصة الكترونية Nst

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