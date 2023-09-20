مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان: أجندتنا هي التكامل السلمي للأرمن في ناغورني كاراباخ

اكد مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، اليوم الاربعاء، ان أجندتنا هي التكامل السلمي للأرمن في ناغورني كاراباخ

واضاف مستشار السياسة الخارجية لرئيس أذربيجان، وفق وكالة رويترز، تلقينا تأكيدات بأن المجموعات غير الشرعية في ناغورني كاراباخ ستقوم بتسليم سلاحها.

وتابع ان تسليم المدفعية والدبابات الأرمينية سيتم بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الروسية، مؤكدا عن الاستعداد لتلبية الاحتياجات الانسانية لسكان ناغورنو كاراباخ.

ناغونو كاراباخ وقف اطلاق النار

وأعلنت أذربيجان والأرمن في منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية وقف إطلاق النار، بعد 24 ساعة من شن أذربيجان هجوما عسكريا.

وبموجب الاتفاق، سيتم حل القوات ذات الأصول الأرمنية في ناغورنو كاراباخ ونزع سلاحها بالكامل.

والإقليم معترف به دوليا كجزء من أذربيجان، لكن مناطق واسعة منه ظلت تحت سيطرة الأرمن العرقيين لمدة ثلاثة عقود.

وتقع المنطقة في منطقة جنوب القوقاز الجبلية في أوروبا الشرقية وآسيا بين البحر الأسود وبحر قزوين.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربا دموية بشأن ناجورنو كاراباخ في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات، وكانت سببا في اندلاع المزيد من أعمال العنف في السنوات التي تلت ذلك.

وحدث آخر تصعيد كبير في الصراع في عام 2020 عندما تم الإبلاغ عن مقتل آلاف الأشخاص خلال ستة أسابيع من القتال العنيف.

وأدى نشر قوات حفظ السلام الروسية إلى توقف القتال في ذلك الوقت، لكن التوترات كانت تتصاعد منذ أشهر قبل العملية العسكرية الأخيرة.



ما الذي أدى إلى القتال الأخير؟



جاءت المخاوف من اندلاع أعمال عنف جديدة عندما فرضت أذربيجان حصارًا فعالاً على طريق حيوي يؤدي إلى الجيب في ديسمبر 2022.



ممر لاتشين هو الطريق الوحيد الذي يربط جمهورية أرمينيا بما يقرب من 120 ألف أرمني في ناجورنو كاراباخ.



وهو شريان رئيسي للإمدادات، وقد أبلغ سكان ناجورنو كاراباخ عن نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية والأدوية في الأشهر الأخيرة.



واتهمت أذربيجان أرمينيا باستخدام الطريق لجلب الإمدادات العسكرية، وهو ما نفته أرمينيا