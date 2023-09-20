الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

3 آلاف عنوان في الدورة الثامنة لمعرض الكتاب بنادي طلعت حرب

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

انطلقت فعاليات معرض الكتاب بدورته الثامنة، الذى ينظمه نادى طلعت حرب برئاسة محمد الأتربى ، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د.أحمد بهى الدين، أمس، بمقر النادى بالعجوزة.

تضمن المعرض قرابة 3 آلاف عنوان فى مختلف المجالات من إصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، إضافة إلى عدد من الكتب باللغة الإنجليزية من الخارج فى مجال الاقتصاد، ويستقبل المعرض زواره من أعضاء النادي بداية من الخامسة مساء وحتى الحادية عشرة مساء.

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من جانبه، أكد شريف خليل المدير التنفيذي للنادي، أن النادى يقدم للعام الثامن معرض الكتاب بجانب مجموعة من الفعاليات لأعضائه، انطلاقا من الدور الثقافى الذى يقوم به النادي بجانب أنشطته الرياضية، لنشر الثقافة والمعرفة وتوعية الأسرة المصرية .

وثمن خليل تعاون الهيئة المصرية العامة للكتاب، ووزارة الشباب والرياضة، فى المشاركة بفعاليات المعرض، مشيدًا بما يحتويه المعرض من كتب متميزة والمعروضات المتنوعة لعدد من الأسر المنتجة التى تقام على هامش المعرض، ووجه الشكر لكل المشاركين فى تنظيم المعرض.

طوال فترة معرض الكتاب، يقام معرضًا للأسر المنتجة يشارك فيه 40 عارضًا من الأسر التى تتبناها وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى 30 عارضًا من الأسر التى تتبناها وزارة الشباب والرياضة، ٨ عارضات من الأسر التي تتبناها مؤسسة مصر الكريمة للتنمية، وتشمل المعروضات مفروشات وإكسسوارات ومشغولات يدوية، وشموع وفخار وصدف  وملابس تراثية وشنط وغيرها .

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كما يقام على هامش معرض الكتاب، ورش عمل للتدريب على الرسم والقراءة والكتابة، تحت إشراف متخصصين من وزارة الشباب خلال فترة إقامة المعرض الذى يختتم فعالياته فى 28 سبتمبر الجارى.

الهيئة المصرية العامة للكتاب نادي طلعت حرب معرض الكتاب المعرض بنوك مصر ن شريف خليل وزارة الشباب والرياضة

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