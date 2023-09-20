الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

غدًا.. الحفل الختامى لمشروع "أنا الراقى بأخلاقى" بحضور وكيل الأزهر

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني

يعقد قطاع المعاهد الأزهرية، غدًا الخميس، الحفل الختامي لمشروع "أنا الراقي بأخلاقي"، في موسمه الأول، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بحضور فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ولفيف من قيادات الأزهر.

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ويشتمل الحفل على كلمة لفضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وكلمة ترحيبية لفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وكلمة عن المشروع وما تم فيه من إنجازات يلقيها الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشئون التعليم،  فضلًا عن فقرات إنشادية للطلاب.

وسيتم تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة مشروع "أنا الراقي بأخلاقي".

قطاع المعاهد الأزهرية مركز الأزهر للمؤتمرات أنا الراقى بأخلاقى الحفل الختامي أنا الراقي

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