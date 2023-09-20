منهج الصف الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 لمادة العلوم

يتابع أولياء الأمور كافة التفاصيل الخاصة بتغيير المناهج الدراسية للصف السادس الابتدائي العام المقبل 2024، وتصدر عنوان منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 نتيجة لبحث أولياء الأمور، عن معرفة المناهج الدراسية لبعض الصفوف الدراسية.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2023

ويرصد “الدستور” في السطور التالية، التفاصيل الكاملة حول منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024.

الدرس الأول: يتضمن منهج علوم الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2024، ويشمل



المحورالأول بالكتاب: الأنظمة، وتقسم الأنظمة التالية



• المفهوم الأول : الخلية كنظام

• المفهوم الثاني: الجسم كنظام

• المفهوم الثالث: الطاقة كنظام

خصائص الكائن الحي تنقسم إلي الدرس الأول: الخلية، والمجهر واكتشاف الخلية، ما هي الخلية وتعريفها وكل ماتريد معرفته عنها؟، ومكونات الخلية، والنواة، الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية، وتصنيف الكائنات الحية المختلفة.



المحور الثاني من المنهج: المادة والطاقة

الوحدة 2: لنتزود بالطاقة

• المفهوم من 1- 2: الطاقة الحرارية وحالات المادة،

• المفهوم من2-2: انتقال الحرارة،

• المفهوم من 3-2: الابتكار وانتقال الطاقة.

منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 علوم

ويقسم كتاب منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 علوم إلى وحدات، وكل وحدة تحتوي على مفاهيم، ويحتوي كل مفهوم على 3 أقسام: تساءل، تعلم، شارك، ومعناها كالتالي:

تساءل: يطور التلاميذ من معرفتهم السابقة بالمفاهيم الأساسية، ثم يربطون بينها وبين مواقف من الحياة اليومية.

تعلم: يتعمق التلاميذ في المفاهيم العلمية الأساسية من خلال القراءة الناقدة للنصوص وتحليل المصادر متعددة الوسائط، ويطورون تعلمهم بإجراء الأبحاث وممارسة الأنشطة.

شارك: يشارك التلاميذ ما تعلموه مع معلمهم وزملائهم باستخدام الأدلة التي حصلوا عليها وقاموا بتحليلها أثناء نشاط تعلم، ويربطون بين تعلمهم ومهارات ريادة الأعمال والوظائف ومهارات حل المشكلات.

يشار الي ان وزير التربية والتعليم، الدكتور رضا حجازى اعلن رسميا عن تعديل مناهج الصف السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2023-2024، موضحاً أن الصف السادس الابتدائي ضمن سنوات التطوير بنظام التعليم الجديد