"الوطنية للانتخابات": إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل 2 مارس المقبل

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن نتيجة الانتخابات الرئاسية ستعلن قبل 2 مارس المقبل، حيث تؤكد النصوص الدستورية على إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل شهر من انتهاء مدة الرئاسة الحالية التي تنتهي في 2 أبريل المقبل.

إدارة الاستفتاءات

وأضاف البنداري، خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية ستنشر في جريدتي الأهرام والجمهورية واسعتي الانتشار، بالإضافة إلى الجريدة الرسمية.

وتختص الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها، والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل فى أعمالها أو اختصاصاتها.