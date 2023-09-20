الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الوطنية للانتخابات" تدعو المواطنين إلى النزول والمشاركة فى الانتخابات

الوطنية للانتخابات
الوطنية للانتخابات

دعا المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، جموع المصريين إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "يجب على المواطن الذي له صوت انتخابي أن ينزل ويشارك في الانتخابات".

وأضاف، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، اليوم الأربعاء، سيتم تجهيز لجان دور أرضي، مع توفير أماكن مناسبة لمشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن في ماراثون الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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