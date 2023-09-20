98% من سكان أوروبا يعيشون في مناطق تعاني من تلوث الهواء

تواجه أوروبا أزمة صحية حادة، حيث يعيش جميع سكان القارة تقريبًا في مناطق ذات مستويات خطيرة من تلوث الهواء، حسبما توصل تحقيق أجرته صحيفة الجارديان.

وكشف تحليل البيانات التي تم جمعها باستخدام أحدث المنهجيات - بما في ذلك صور الأقمار الصناعية التفصيلية والقياسات من أكثر من 1400 محطة مراقبة أرضية - عن صورة قاتمة للهواء الملوث المنتشر في القارة العجوز.

وأفاد التحقيق بأن حوالي 98٪ من الأشخاص يعيشون في مناطق تعاني من تلوث جسيمات دقيقة شديد الضرر.

المناطق الأكثر تضرراً في أوروبا من تلوث الهواء

وأشار التحقيق إلى أن الدولة الأكثر تضررا في أوروبا هي مقدونيا الشمالية، ويعيش ما يقرب من ثلثي الأشخاص في جميع أنحاء البلاد في مناطق تزيد فيها مستويات تلوث الهواء بمقدار أربعة أضعاف عن المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بجسيمات PM2.5، في حين وجد أن أربع مناطق تعاني من تلوث الهواء بما يقرب من ستة أضعاف الرقم، بما في ذلك عاصمتها سكوبيي.

كما صنف التقرير أوروبا الشرقية بأنها أسوأ بكثير من أوروبا الغربية، باستثناء إيطاليا، حيث يتنفس هناك أكثر من ثلث الشعب هواءً يعادل أربعة أضعاف الرقم الذي حددته منظمة الصحة العالمية للجسيمات الأكثر خطورة المحمولة جواً.

عملت صحيفة الجارديان مع خبراء التلوث لإنتاج خريطة تفاعلية تكشف عن المناطق الأكثر تضرراً في القارة.

وتشير القياسات إلى PM2.5، وهي جزيئات صغيرة محمولة بالهواء تنتج في الغالب من حرق الوقود الأحفوري، ويمكن لبعضها المرور عبر الرئتين إلى مجرى الدم، مما يؤثر على كل أعضاء الجسم تقريبًا .

تنص المبادئ التوجيهية الحالية لمنظمة الصحة العالمية على أن متوسط ​​التركيزات السنوية لجسيمات PM2.5 يجب ألا يتجاوز 5 ميكروجرام في المتر المكعب، ووجد التحليل الجديد أن 2% فقط من سكان أوروبا يعيشون في مناطق تقع ضمن هذا الحد.

400 ألف حالة وفاة بسبب تلوث الهواء

ويقول الخبراء إن تلوث PM2.5 يسبب حوالي 400 ألف حالة وفاة سنويا في جميع أنحاء القارة .

وقال رويل فيرميولين، أستاذ علم الأوبئة البيئية بجامعة أوتريخت الذي قاد فريق الباحثين عبر القارة لجمع البيانات: “إنها أزمة صحية عامة حادة، فما نراه بوضوح تام هو أن الجميع تقريبًا في أوروبا يتنفسون هواءً غير صحي”.

كشف التقرير أيضاً، أنه يعيش في ألمانيا ثلاثة أرباع السكان بأكثر من ضعف إرشادات منظمة الصحة العالمية. وفي إسبانيا يصل هذا الرقم إلى 49%، وفي فرنسا إلى 37%.

في المملكة المتحدة، يعيش ثلاثة أرباع السكان في مناطق يكون فيها التعرض ما بين مرة إلى مرتين أكثر من توجيهات منظمة الصحة العالمية، مع ما يقرب من ربعهم أكثر من ذلك.

30 مليون أوروبي يعانون من تلوث الهواء

ويعيش ما يقرب من 30 مليون أوروبي في مناطق بها تركيزات جسيمات صغيرة تزيد على الأقل عن أربعة أضعاف المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية.

وعلى النقيض من ذلك، في السويد، لا توجد منطقة يصل فيها معدل PM2.5 إلى أكثر من ضعف الرقم الذي حددته منظمة الصحة العالمية، وبعض المناطق في شمال اسكتلندا هي من بين المناطق القليلة في جميع أنحاء أوروبا التي تقع تحت هذا المستوى.

أسباب ارتفاع تلوث الهواء

وتعد حركة المرور والصناعة والتدفئة المنزلية والزراعة المصادر الرئيسية لجسيمات PM2.5، وغالبًا ما تشعر المجتمعات الفقيرة بتأثيرها بشكل غير متناسب.

أصبح تلوث الهواء قضية رئيسية في أوروبا، حيث يتعرض الاتحاد الأوروبي لضغوط لبذل المزيد من الجهود لمعالجة أزمة الصحة العامة المتزايدة.

في الأسبوع الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح اعتماد المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن PM2.5 بحلول عام 2035 .

ضرورة وضع قوانين ملزمة للحد من تلوث الهواء

ومن شأن القانون، الذي لا يزال يتعين الانتهاء منه في المفاوضات مع المجلس، أن يضع حدًا ملزمًا قانونًا لتركيزات PM2.5 السنوية تبلغ 5 ميكروجرام / م 3 ، بانخفاض عن 25 ميكروجرام / م 3 اليوم.

لكن الخبراء يقولون إنه يجب اتخاذ إجراءات عاجلة الآن، مشيرين إلى مجموعة متزايدة من الأدلة التي تظهر أن تلوث الهواء يؤثر على كل عضو في الجسم تقريبا ويرتبط بمجموعة كبيرة من المشاكل الصحية من أمراض القلب، والرئة إلى السرطان والسكري والاكتئاب والأمراض العقلية إلى الضعف الإدراكي وانخفاض الوزن عند الولادة.

وجدت إحدى الدراسات الحديثة أن تلوث الهواء كان مسؤولاً عن مليون حالة ولادة جنين ميت سنوياً ، كما وجدت دراسة أخرى أن الشباب الذين يعيشون في المدن لديهم بالفعل مليارات من جزيئات تلوث الهواء السامة في قلوبهم .

وقالت الدكتورة هانا بوجارد، الخبيرة في تلوث الهواء في أوروبا في معهد الآثار الصحية الأمريكي، إن التحليل الجديد كان حاسما للمساعدة في إثراء النقاش حول تلوث الهواء وآثاره في القارة، والذي قالت إنه أدى إلى مئات الآلاف من الوفيات كل عام.