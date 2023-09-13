عام 2035..الاتحاد الأوروبى يدعم فرض قيود جديدة على تلوث الهواء

صوت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العديد من المواد، لكن رد الفعل العنيف من يمين الوسط يؤخر التنفيذ خمس سنوات.

وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، ان الاتحاد الأوروبي صوت لصالح تنظيف الهواء من خلال وضع قيود صارمة على الملوثات في خطوة يقول الخبراء إنها ستنقذ الأرواح والمال.

ووافق البرلمان الأوروبي، الأربعاء، على الحد من تركيز العديد من المواد الخطرة إلى المستويات التي حددتها منظمة الصحة العالمية، ولكن بعد رد فعل عنيف من السياسيين من يمين الوسط، قررت تأجيل موعد الالتزام بحدود منظمة الصحة العالمية لمدة خمس سنوات.

يعانون من أمراض الربو والأمراض المزمنة

وقالت زورانا يوفانوفيتش أندرسن، عالمة الأوبئة في جامعة كوبنهاجن ورئيسة البيئة والصحة في جمعية الجهاز التنفسي الأوروبية: "هذه أخبار رائعة لجميع المواطنين الأوروبيين، خاصة الملايين الذين يعانون من أمراض الرئة مثل الربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن".

وقالت إن التصويت "يعد خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو هواء نظيف للجميع، على الرغم من أن التوافق الكامل مع منظمة الصحة العالمية تم نقله من عام 2030 إلى عام 2035".

ويقدر العلماء والأطباء أن تلوث الهواء الخارجي - بما في ذلك الغازات الضارة الأخرى مثل ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت والأوزون - يقتل 300 ألف شخص في أوروبا كل عام.

وقال خافي لوبيز، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني المنتمي إلى تجمع الاشتراكيين والديمقراطيين من يسار الوسط والذي كان مسؤولاً عن الاقتراح: “إننا نواجه، مع تلوث الهواء، وباءً بطيئاً”، حيث إنه يجب على الإدارة أن تحارب تلوث الهواء مثلما نحارب الوباء”.

تم تمرير تحديث قانون جودة الهواء، والذي سيتم الانتهاء من تفاصيله الآن في المفاوضات مع المجلس الأوروبي، بأغلبية 363 صوتًا مقابل 226 صوتًا ضده.

وصوت تجمع حزب الشعب الأوروبي الذي ينتمي إلى يمين الوسط، والذي تنتمي إليه رئيسة المفوضية الأوروبية ومناصرة الصفقة الخضراء الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ضد الاقتراح.

وقال بيتر ليزه، عضو البرلمان الأوروبي الألماني والمتحدث البيئي باسم EEP: "مع هذا التصويت، هناك خطر جديد يتمثل في فرض حظر وحتى إغلاق مواقع البناء والمنشآت الصناعية".

وقال إن معظم السياسيين المؤيدين للقانون يتصرفون بطريقة غير مسؤولة. "سنواصل الكفاح ضد الإجراءات المفرطة. إنه هدف مهم وصحيح لمواصلة تحسين نوعية الهواء. لكن يجب أن نعتمد على التكنولوجيا وليس على الحظر”.

ولقد تخلى حزب الشعب الأوروبي، وهو أكبر تجمع للمسؤولين المنتخبين في البرلمان الأوروبي، عن دعمه التاريخي للصفقة الخضراء في الأشهر الأخيرة.

وكادت أن تنسف قانونًا لاستعادة الطبيعة في يوليو، وشنت حملة عامة انتقدها العلماء لنشرها معلومات مضللة.