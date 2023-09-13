الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فرنسا: نعمل مع الاتحاد الأوروبى لإرسال المساعدات الإنسانية لمنكوبى ليبيا

مساعدات إلى ليبيا
مساعدات إلى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم الأربعاء، عن تمويل منظمات غير حكومية تعمل على الأرض في ليبيا.

وأشارت في بيان لها، إلى سعيها لتقديم مساعدات إلى ليبيا بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بحسب قناة "العربية"، وتابعت: "نعمل مع الاتحاد الأوروبي والسلطات الليبية لإرسال مساعدات".

فيديو .. مصر ترسل 3 طائرات مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي | الهيئة الوطنية للإعلام

مساعدات مصرية لإغاثة المنكوبين في ليبيا

فيما وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، بإقامة معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من موجة الفيضانات التي ضربت ليبيا، الأحد، وراح ضحيتها الآلاف.

ومن المقرر أن تكون المعسكرات مخصصة لمن فقدوا منازلهم في ليبيا جراء الفيضانات.

كما وجّه الرئيس السيسي بتجهيز حاملة الطائرات الميسترال للعمل كمستشفى ميداني "لعدم تحميل الأشقاء فى ليبيا أي أعباء".

الأردن يرسل طائرة مساعدات إلى ليبيا جراء الإعصار | الهيئة الوطنية للإعلام

الأردن ترسل مساعدات إلى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الليبية، عن تسيير الأردن أولى طائرات الإغاثة التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، إلى ليبيا، وبجهد وتنسيق مشترك بين الوزارة والقوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حملت على متنها 11 طنًا من المساعدات الإغاثية للمتضررين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي، وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء في ليبيا لتجاوز هذه المحنة، واستمرارها في تقديم العون والمساعدة التي يحتاجونها، انطلاقًا من الواجب الأخوي والإنساني تجاه الأشقاء العرب.

الإمارات ومصر ترسلان مساعدات اغاثية عاجلة الى ليبيا | MEO

مساعدات إماراتية إلى ليبيا

على صعيد متصل، وصلت إلى مطار بنينا بمدينة بنغازي فى ليبيا طائرتان تحملان مساعدات إغاثية إماراتية عاجلة ضمن جسر جوي تسيره الإمارات للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة مئات القتلى وإصابة آخرين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" اليوم الأربعاء، أن الطائرتين حملتا على متنهما 150 طنًا من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء والإغاثة العاجلة.

كانت عاصفة "دانيال" والتى ضربت ليبيا، قد خلّفت مئات القتلى والمفقودين فى كارثة هى الأكبر من نوعها منذ أكثر من ثلاثين عامًا، حيث جرفت السيول المبانى واقتلعت الأشجار من جذورها.

وزارة الخارجية الفرنسية ليبيا الامم المتحدة الاتحاد الأوروبي مساعدات مصرية الأردن

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