الثلاثاء 15 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يُؤثر تلوث الهواء على جسم الإنسان؟

تلوث الهواء
تلوث الهواء

عندما تفكر في تأثير تلوث الهواء على الجسم، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن على الأرجح هو مرض الرئة، لكن الأدلة تشير إلى أن الهواء الملوث يمكن أن يسبب ضررًا في جميع أنحاء الجسم.

في الواقع تقدر منظمة الصحة العالمية ما يقرب من سبعة ملايين شخص يموتون قبل الأوان كل عام من مجموعة من الحالات التي يسببها سوء الهواء.

في الأسبوع الماضي، أظهرت دراسة عالمية نُشرت في مجلة "Lancet Planetary Health" بحثت في البيانات عبر عقدين من الزمن و 100 دولة، وجود صلة بين ارتفاع تلوث الهواء وزيادة مقاومة المضادات الحيوية.

وأدى الإفراط في استخدام المضادات الحيوية بالفعل إلى انخفاض فعالية الأدوية وظهور جراثيم خارقة مقاومة مما يترك الناس عرضة للعدوى.

والتفسير هو أن جزيئات صغيرة في تلوث الهواء تسمى PM2.5، يمكن أن تحمل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية التي يتنفسها البشر بعد ذلك.

أضرار يسببها الهواء الملوث:
قلب
السبب الأكثر شيوعًا لوفاة الناس من تلوث الهواء هو أمراض القلب، حيث تنتقل هذه الجزيئات الدقيقة في مجرى الدم وتوقف الأوعية الدموية عن الاسترخاء والتقلص، مما يزيد من خطر الإصابة بالجلطات والسكتات الدماغية والنوبات القلبية.
وجدت الدراسة أنه يُعتقد أن PM2.5 مسؤول عن ما يقرب من 15000 حالة جديدة من مرض السكري من النوع 2 كل عام.
ومن أكثر تأثيرات الهواء الملوث إثارة للقلق هو احتمال تأثيره على الأطفال الذين لم يولدوا بعد، حيث جدت دراسة أجرتها جامعة كوينز بلندن وجود ملوثات في المشيمة العضو المسؤول عن توصيل العناصر الغذائية للجنين.

ووجد باحثون في جامعة كاليفورنيا سان دييجو أن تلوث الهواء يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالخرف، حيث تعمل الجسيمات PM2.5 على تسريع ظهور الحالة.

تلوث الهواء تأثير تلوث الهواء مرض الرئة المخ الرحم

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