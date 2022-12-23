محكمة أوروبية توبخ إسبانيا بسبب «تلوث الهواء»: 9000 حالة وفاة مبكرة

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمًا بتوبيخ إسبانيا بسبب عدم تنظيف الهواء الملوث في العاصمة مدريد، وكذلك في أنحاء من مدينة برشلونة.

وأوضحت المحكمة الأوروبية، أمس الخميس، أن إسبانيا لم تتخذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب لتجنب الحد الأقصى لثاني أكسيد النيتروجين، حسبما نشرت وكالة «بلومبرج» الأمريكية.

ورفعت المفوضية الأوروبية دعوى ضد إسبانيا في 2020 أمام أعلى محكمة أوروبية، مؤكدةً أن الحكومة انتهكت قواعد التكتل من خلال خرق الحدود القانونية لنسبة ثاني أكسيد النيتروجين باستمرار في المناطق الحضرية في مدريد وبرشلونة ومدن أخرى.

واستندت المفوضية الأوروبية إلى بيانات من وكالة البيئة الأوروبية، والتي كشفت عن أن هناك حوالي 9000 حالة وفاة مبكرة في إسبانيا سنويًا بسبب ثاني أكسيد النيتروجين.