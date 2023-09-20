تفاصيل الاجتماع الدوري لخدمة المواطنين بمطروح

عقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بحضور اللواء أشرف إبراهيم، السكرتير العام، والعميد حاتم السبع، السكرتير المساعد، ورؤساء المدن ومديري المديريات والإدارات التنفيذية المعنية.

وشدد محافظ مطروح، على ضرورة التفاعل والتواصل المستمر والاستماع لمطالب وشكاوى المواطنين والإسراع في حلها وفق الإمكانيات والموارد المتاحة مع الإسراع في حلها واتخاذ كل جهة لدورها والإجراءات اللازمة ورفعها للمستوى الأعلى في عدم إمكانية حلها لتذليل أي معوقات للتيسير على المواطنين.

جهود المحافظة فى خدمة المواطنين

واستعرضت رجاء سالم، مدير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة في بداية اللقاء، جهود المحافظة في توفير الرعاية والخدمات للمواطنين خلال الفترة من الأول من أغسطس حتى منتصف سبتمبر الجاري، ومنها خطابات تحويل عدد ٢٤ حالة على نفقة المحافظة لتلقي العلاج بمستشفيات خارج المحافظة لظروفهم الصحية والاجتماعية الحرجة بتكلفة ١١٣،٥ألف جنيه، وكذا تقديم مساعدات مالية وشهرية لعدد ٣٨٣ حالة بتكلفة ٢٤١ ألف جنيه، وتوزيع كراتين مواد غذائية لغير القادرين وغيرها من خدمات ومساعدات ليصل عدد المستفيدين إلى ٧٠٧ بتكلفة ٣٥٤ ألف جنيه.

كما تم استعراض مؤشر الرد على طلبات وشكاوى المواطنين عبر البوابات الإلكترونية وخطوط الواتس وصفحات التواصل الاجتماعي بإجمالي عدد ٥٦٠٦ طلبات تم الرد عليها، وتنفيذ وإنجاز ٥٥٣٢ طلبًا و٧٤ قيد الإجراء بنسبة إنجاز ٩٩%.

توجيهات المحافظ

ووجّه اللواء خالد شعيب، لشركة الكهرباء بحصر جميع الصناديق الكهربية بمنطقة البيت بيتك ٢ بعلم الروم والانتهاء من جميع الإصلاحات بها ولمجلس مدينة مرسى مطروح لتركيب كشافات بمنطقة الكيلو ٣ شرق سور النجدة ومعاينة رصف الطريق وذلك استجابة لطلب أهالي المنطقة.

أما بشأن طلب أهالي سكان شارع عبد العزيز متفرع من الإمام مالك بالكيلو ٧ بالعمل على توفير خط للمياه وجه محافظ مطروح لشركة المياه بالاسراع فى دراسة الطلب والتيسير على المواطنين ولمجلس مدينة مرسى مطروح بمراجعة صيانة كشافات الإنارة وإزالة القمامة بعزبة المغاربة بمركز مدينة مطروح مع إدراج أعمال رصف الطريق حتى شارع عيسى ضمن وفورات خطة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤

وبشأن طلب أهالى قرية اطنوح بمطروح.

وكلف اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مديرية الطرق بتمهيد الطريق ولمجلس مدينة مرسى مطروح بإدراج رصف ١٠٠ م من الطريق الدولى حتى مدرسة الأشراف بالكيلو ٩ ضمن الوفورات الخطة فى ضوء الإمكانات المتاحة، ولمديرية الطرق بتمهيد الطرق وتركيب ماسورة لصرف مياه الأمطار أمام المدرسة، كما وجه لمديرية التربية والتعليم لمراجعة موقف العجز بالمدرسين بالمدرسة خاصة مدرسي اللغة العربية والعلوم.

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