الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حرقًا بالنار.. "فرح وندى" عذبهن والدهما وزوجته في قنا

جريدة الدستور

مأساة بشعة تعرضت لها طفلتين في عمر الزهور تحت وطأة بطش الأب وزوجته، حيث حرقوهما بالنار، في مركز نجع حمادي في محافظة قنا.

مأساة «طفلتي قنا» عذبهن والديهما وزوجته 

تلقى اللواء مصطفى درة، مدير أمن قنا، إخطارا من وحدة حماية الطفل بنجع حمادي بتعذيب طفلتين على يد والدهما بنجع حمادي، وذلك عقب إبلاغ الأم عن الأب وزوجته مؤكدة تضرر الطفلتين.

وتبين أنها اصطحبت الطفلتين لوحدة حماية الطفل التي بدورها أبلغت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين وجود حروق في جسد الطفلتين فرحة، ١١ عاما، وشقيقتها ندى، ٩ أعوام، وتم تعذيبهما من قبل الأب بمشاركة زوجته الثانية، حرقا بالنار.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق، والتي قررت ضبط الأب وزوجته، وعرض الطفلتين على إحدى المستشفيات الحكومية لفحصهما.

إصابة 20 عاملا في تصادم سيارة وجرار زراعي بالإسماعيلية

أصيب 20 عاملا من العمال الزراعيين بينهم أطفال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح إثر تصادم سيارة ربع نقل وجرار زراعى بوصلة أبو سلطان بمركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع جرار زراعى بوصلة ابو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية. 

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور مصعب البدراوى مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية إلى مكان الحادث الذى أسفر عن إصابة 20 عاملا بينهم أطفال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث. 

تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس لإسعافهم ورعايتهم طبيا، تم تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين، وطلب تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة للتحقيق فيها.

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