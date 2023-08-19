السبت 19 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار فى نجع حمادى

قوات الشرطة المصرية
قوات الشرطة المصرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من إلقاء القبض على 5 أشخاص من بينهم سيدة أثناء محاولة التنقيب عن الآثار بقرية القصر بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وكان اللواء مصطفى مبروك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا يفيد تمكن وحدة مباحث مركز شرطة نجع حمادي، برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس المباحث، من ضبط 5 أشخاص من بينهم سيدة، أثناء محاولة التنقيب عن الآثار بقرية القصر بمركز نجع حمادي.

وتم تقنين الإجراءات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة.

إخطار النيابة أجهزة الأمنية أجهزة الأم أجر أصيب شاب

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