القبض على هارب من 107 أحكام قضائية بكفر الشيخ.. ومتهمة تجري معاينة تصويرية لجريمتها

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط مزارع، مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ هارب من تنفيذ 107 أحكام قضائية فى قضايا تبديد.

القبض على هارب من 107 أحكام قضائية في حملة أمنية

وتبين أنه مقضى عليه فيها بالحبس 24 سنة وكفالات مالية، وضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة أطسا بالفيوم مطلوب التنفيذ عليه فى 5 جنايات "تزوير" بإجمالى سجن 27 سنة و6 أشهر.

بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة للتحقيق.

معاينة تصويرية للمتهمة بقتل موظف سابق بالعجوزة

أجرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، معاينة تصويرية للمتهمة بقتل موظف سابق بالعجوزة في مسرح الجريمة، في حراسة أمنية مشددة.



وأقرت الخادمة المتهمة بقتل موظف سابق داخل شقته بالعجوزة أمام جهات التحقيق، أنها تعمل لدى المجنى عليه وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة.



وأضافت المتهمة، أنها اتفقت مع المتهم الثانى الذى قام بتوصيلها للشقة سكن المجنى عليه، وحال تواجدها رفقة المجنى عليه قامت بالتعدى عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة وقامت بالاستيلاء على (14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".



فيما أقر المتهم الثاني أمام جهات التحقيق بمضمون ما جاء بأقوال المتهمة، وأفاد بأنه تحصل منها على المسروقات وإخفائها لديه وقام بتغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص.



وقررت النيابة العامة بالجيزة حبس الخادمة والسائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.



كما أمرت النيابة العامة، بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.



كانت انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.