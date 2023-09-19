الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 303 قضايا مخدرات و164 قطعة سلاح في حملات أمنية

الامن
الامن

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (303) قضية مخدرات و(164) قطعة سلاح ناري وتنفيذ (83635) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان -دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط32 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (2 رشاش جرينوف - 10 بنادق آلية - 10 بنادق خرطوش - 13 فرد محلى - 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 32 متهم ل22 منهم معلومات جنائية، وضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,160 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو)، بحوزة 4 متهمين "لـهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 398 حكم قضائى متنوع.

ونجحت الجهود في ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الشابو والهيروين" – عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضبط 3 قضايا سلاح نارى، ضُبط خلالهم بندقية آلية و2 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 822 حكم قضائى متنوع، وضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة، وبندقية خرطوش و3 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 7 متهمين لــ 5 منهم معلومات جنائية.

وزارة الداخلية مديريات الأمن الحملات الأمنية الأسلحة النارية الامن العام

مواد متعلقة

إحباط تهريب سلاحف وضب سيناوى وثعابين بمطار القاهرة (صور)

تحرير 2582 مخالفة ملصق إلكترونى.. و710 لقائدى الدراجات النارية

ضربات موجعة.. سقوط ملوك المخدرات فى فخ صقور المكافحة

دفتر أحوال: مقتل سائقي توكتوك وضبط لص بالوعات النهضة

انتهاء التبريد.. نشوب حريق في شقة سكنية بحلوان

نجاة 7 أشخاص من الموت فى انقلاب سيارة أعلى الدائرى الأوسطى

ضبط 3652 قضية سرقة تيار كهربائى ومخالفة شروط التعاقد

القبض على صيدلي ضبط بمليون 100 ألف قرص مخدر في القاهرة

الأكثر قراءة

الأهلى وزيزو الأغلى.. 5.5 مليار جنيه القيمة التسويقية للدورى

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ترحيل مواطن روسى خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

بمليون طن.. مصر تسجل رقمًا قياسيًا جديدًا فى تصدير البطاطس

رئيس جنايات الزقازيق يناقش المتهمة بقتل طفلها وأكله فى الشرقية (فيديو)

طالب بإعلام بني سويف: الرئيس السيسي غيّر الريف المصري تغيير جذري (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

إبراهيم داود

أبواب لطيفة الزيات

محمد عبدالعزيز

وصايا الشيخ الحصرى لعموم القراء

مدحت بشاى

"البناءون الجدد" فى رحاب الجمهورية الجديدة

لواء. محسن الفحام

سيناء نبض الوطن

د.كريمة الحفناوى

نحو سلام مجتمعى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية