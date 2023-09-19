ضبط 303 قضايا مخدرات و164 قطعة سلاح في حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (303) قضية مخدرات و(164) قطعة سلاح ناري وتنفيذ (83635) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان -دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن ضبط32 قضية سلاح نارى، ضُبط خلالهم (2 رشاش جرينوف - 10 بنادق آلية - 10 بنادق خرطوش - 13 فرد محلى - 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، بحوزة 32 متهم ل22 منهم معلومات جنائية، وضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,160 كيلو جرام - كمية من مخدر الشابو)، بحوزة 4 متهمين "لـهم معلومات جنائية"، وتنفيذ 398 حكم قضائى متنوع.

ونجحت الجهود في ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام - كمية من مخدرى "الشابو والهيروين" – عدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 5 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية، وضبط 3 قضايا سلاح نارى، ضُبط خلالهم بندقية آلية و2 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين، وتنفيذ 822 حكم قضائى متنوع، وضبط 6 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية، ضبط خلالهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 9,250 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين– عدد من الأقراص المخدرة، وبندقية خرطوش و3 فرد محلى وعدد من الطلقات، بحوزة 7 متهمين لــ 5 منهم معلومات جنائية.