"القاهرة الإخبارية": وقف إطلاق النار فى ناجورنو قره باغ

أفادت وكالة "رويترز" بإعلان وقف إطلاق النار في ناجورنو كاراباخ، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وقالت الوكالة، أن الأرمينيين يوافقون على شروط أذربيجان لوقف إطلاق النار.

مقتل نحو 100 شخص فى قره باغ

كما دعت بلدية كاراباخ المدنيين إلى الاحتماء بالملاجئ وعدم الفرار، بعد مقتل نحو 100 شخص في قره باغ وإصابة المئات بعد هجوم قوات أذربيجان.

وفي وقت سابق قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، إن العملية العسكرية في ناجورنو كاراباخ ستتوقف حال تسليم الانفصاليين الأرمن أسلحتهم.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية بين رئيس أذربيجان ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

هجمات بأسلحة عالية الدقة فى إقليم قره باغ.